В 2004 году еще никому неизвестная 18-летняя Ольга Бузова рискнула устроить свою личную жизнь на глазах у миллионов россиян на реалити-шоу «Дом-2». Однако найти на проекте искреннюю любовь ей так и не удалось, несмотря на яркий роман с Романом Третьяковым. Зато получилось построить успешную карьеру — сначала в качестве ведущей той же телестройки, а затем певицы и актрисы.

Вот только найти того самого у нее так и не вышло за 21 год. За плечами знаменитости один неудачный брак и несколько ярких, но тоже неудавшихся многолетних отношений. Почему ставшая известной благодаря своей личной жизни Бузова так и не обзавелась семьей? Правда ли, что мужчины боятся, что «не потянут» знаменитость? И как психолог комментирует феномен одиночества открытой к отношениям эффектной телеведущей?

«Не против постельных сцен»: как Бузова справляется с одиночеством

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Телеведущая не скрывает, что всегда ставит работу на первое место. Ее график расписан буквально по минутам, но она всегда открыта к новым проектам.

«Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», — призналась знаменитость в интервью KP.RU.

Но за популярность приходится платить. Идеальная внешность и фигура стоит подъемов в 4:30 утра и четко размеченном плане питания. Из-за плотного графика и недосыпа пара лишних килограммов у Бузовой все же появляется, но даже с ними она не готова смириться.

«Раньше можно было два дня не поесть на ночь — сразу минус два килограмма. Сейчас два килограмма уходят только через два месяца. <…> Ограничиваю себя. Я же несу ответственность за то, как я выгляжу. Кадр увеличивает. Естественно, я себя ограничиваю в чем-то, но не так уж прям сильно. Если захочу ночью поесть, я поем и не буду думать о том, что это вредно. На следующий день просто посижу на водичке или на гречке», — призналась Бузова.

В этой спешке и постоянном самоконтроле звезда не чувствует потребности необдуманно вступать в новые отношения. Ей бы на маникюр успеть, в спортзал забежать и выспаться. Сердце телеведущей, как и раньше, открыто. Она, по собственному признанию, не любит намеки и сюрпризы от мужчин — с ней сблизиться можно, просто сделав четкий шаг навстречу.

«Экстрасенсы чего только мне не говорили»: почему Бузова одинока

Вадим Тараканов/ТАСС

Телеведущая не ходит к психологам и все свои проблемы решает сама. При этом она много времени уделяет не только внешней красоте, но и работе с собственными эмоциями.

«Я считаю, что близка к какому-то хорошему примеру. Когда я совершаю ошибки, то очень переживаю, копаюсь в себе. Мне все хочется довести до идеала, чтобы человеку, который рядом, было хорошо», — призналась звезда.

К гадалкам, экстрасенсам, тарологам и астрологам она тоже обращаться не привыкла.

«Экстрасенсы чего только мне не говорили: что я выйду замуж за иностранца, детей у меня будет двое. Но я считаю, что моя жизнь и карьера зависят только от меня, а не от того, что мне нагадают», — добавила Бузова.

В будущих отношениях для нее важна только любовь.

«Я очень принципиальная и очень преданная. К сожалению, я требую от людей того, что даю сама, и если это не получаю, то мне этот человек не нужен», — объяснила она.

Финансов у нее достаточно: звезда признается, что любит деньги, ведь они позволяют ей сохранять комфортный уровень жизни, но и бросать их на ветер не привыкла. Бузова покупает себе только то, что ей нужно.

«Я не хочу верить в то, что нет мужчин, которые смогут составить мне достойную партию. Не хочу считать мужчин слабыми. Я, наоборот, хочу ими восхищаться, смотреть в рот, хочу, чтобы меня чему-то учили, чтобы я очаровывалась, восхищалась. Но почему-то сейчас в тренде говорить, что Бузову никто не потянет», — вздохнула телеведущая.

«Пускай мужчины меня ищут»: о каком муже мечтает Бузова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Телеведущая всегда пользовалась популярностью у мужского пола, но вступить в отношения она готова не с каждым.

Бузова хочет видеть рядом человека, который будет заниматься любимым делом, вносить вклад в семью. В общем, чтобы был настоящим мужчиной. И вел себя галантно не только в браке, но и с самого начала отношений.

«Пускай мужчины меня ищут, пускай находят. Я еще устала отвечать на вопрос: „Каким должен быть твой идеальный мужчина?“ Он должен быть мужчиной. Точка. Мне кажется, я уже все рассказала. Мужчине достаточно посмотреть мои интервью и просто прийти ко мне с идеальным планом», — возмутилась Ольга Бузова.

Уровень достатка избранника для нее не имеет значения.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой мужчина зарабатывал. Но я уже не мечтаю, чтобы он зарабатывал наравне или больше. У меня это было, я была замужем. Сейчас у меня другие мысли на этот счет», — отметила звезда.

«Большой соблазн»: почему у Бузовой не получается построить семью — мнение психолога

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На публике Ольга Бузова яркая и веселая, она всегда готова уделить внимание поклонникам. Звезда много говорит о любви, в том числе в контексте отношений с матерью.

«Вспоминая о своем детстве, сама Бузова рассказывала, что мама была очень сдержана в словесном выражении любви. В их семье не было принято обниматься и часто хвалить друг друга. Там был другой язык любви, он выражался в поступках. Оля вспомнила, как мама заботилась о ее учебе, материальном обеспечении. Но какая ловушка может таиться в такой парадигме любви? Недостаток словесного проявления чувств. Нужно говорить о них, демонстрировать, повторять, как сильна любовь. Важны элементарные ласковые слова и комплименты», — считает психолог KP.RU Наталья Немова.

При этом базовая идентичность девочки формируется как раз через отношения с матерью, и форма выражения любви тут очень важна. Через модель близкого человека выражать любовь ребенок понимает, как строить личные отношения.

«Итог такого сформированного прошлого — большой соблазн наполнять других, инвестировать в другие объекты любви и доказывать свою „хорошесть“, а это невероятно выматывает. И если мужчина попадает в ту самую потребность маленькой девочки, становится улучшенной версией представления об идеальной любви матери, то он может соблазнить и привлечь, пойти в манипуляцию. А потом жестоко разочаровать, ведь у него нет материнской привязанности любить по праву рождения, ему просто нравилось отражаться в блеске и чувственности Ольги, видеть, как страстно и ярко может любить невероятная принцесса. Но любить процесс, а не саму принцессу», — констатировала Немова.

Важнейший шаг для Ольги Бузовой сейчас — закрыть гештальт, стать для себя самой тем идеальным родителем, который дает поддержку и признание, независимо от внешних обстоятельств. И, судя по всему, она вполне успешно его делает.

«Можно я по поводу мужа порыдаю?» — почему у Бузовой не складываются отношения с мужчинами

Сергей Виноградов/ТАСС

История личной жизни Ольги Бузовой — это череда ярких, но часто болезненных романов, большинство из которых было на слуху.

Все началось на проекте «Дом-2», куда 18-летняя Ольга пришла в 2004 году. Ее первый серьезный роман был с Романом Третьяковым. Их пара стала одной из самых обсуждаемых, но отношения внезапно закончились после ухода молодого парня с проекта. Позже он отпускал в сторону бывшей девушки нелестные комментарии.

В 2009 году Бузова встречалась с другим участником «Дома-2» Тимофеем Майоровым. Их роман длился около трех лет, хотя отношения пара долгое время не афишировала. С Майоровым они в итоге остались хорошими друзьями, и в личном блоге ведущая даже называла его «идеальным бывшим».

Самые долгие и громкие отношения связывали Бузову с футболистом Дмитрием Тарасовым. Фанатам они казались идеальной парой, знаменитости поженились в 2012 году. Однако через четыре года брак со скандалом распался. В СМИ писали об измене Тарасова с моделью Анастасией Костенко. Сам футболист называл причиной нежелание Ольги заводить детей.

Развод сопровождался болезненным разделом имущества и взаимными упреками. Для Бузовой это стало тяжелым ударом.

«Психолог сразу начал копать мое детство… Совершенно не туда его увело. У меня сердце разбито, а он мне: какие у тебя были отношения с папой, с мамой? Да я знаю, какие у меня были отношения с родителями. Зачем ты меня сейчас заставляешь еще рыдать на эту тему? Можно я по поводу мужа порыдаю?» — вспоминала звезда.

В 2018 году Ольга попыталась найти любовь в реалити-шоу «Замуж за Бузову». Победителем стал предприниматель Денис Лебедев, но вскоре выяснилось, что он скрывал свое истинное финансовое положение и обманывал звезду. Этот роман также закончился разочарованием.

Затем был яркий и публичный роман с блогером и музыкантом Давидом (Давой) Манукяном. В их отношениях даже была символическая свадьба на Мальдивах. Однако почти сразу после этого Бузова объявила о разрыве, намекая на неуважительное отношение и даже агрессию со стороны Давида.

«За 2025 год ни одно свидание не привело меня к серьезным отношениям и поцелуям»

Сергей Виноградов/ТАСС

В начале 2025 года Бузова сделала неожиданное признание.

«За этот год ни одно свидание не привело меня к серьезным отношениям и поцелуям. Мне не хватало внимания и заботы как о девушке, не хватало динамики и шустрости по жизни. Должно быть безусловное принятие, доверие и любовь. Я только в такие отношения готова вступать», — цитирует телеведущую издание Voice.

Сегодня, почти в 40 лет, Ольга Бузова смотрит в будущее решительно.

«Я уже с пониманием, я уже с разбитым сердцем, и не раз, но при этом с живым, реагирующим. Я четко понимаю, чего я хочу и к чему я иду. А вообще я настроена на этот год решительно. Мне кажется, что на самом деле у меня все только начинается», — говорит она.

В ее личной жизни, судя по всему, наступил период осознанности и осторожности. Она больше не хочет публичных скандалов и громких признаний.

Опыт прошлых неудачных отношений научил ее ценить не только яркие чувства, но и доверие, взаимное уважение и возможность быть собой — не звездой на сцене, а просто женщиной, мечтающей стать счастливой женой и матерью.