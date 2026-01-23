Пять часов по лесу с волками: пара из Петрозаводска чудом пережила экстремальный поход

Пара из Петрозаводска чудом пережила экстремальный поход по карельскому лесу

Молодая пара из Петрозаводска чудом выжила после пятичасового пешего похода по карельской тайге при 23-х градусах мороза. Историей о том, как вера в собственные силы и друг в друга помогла им выжить, блогер Кристина поделилась с Life.ru.

Инцидент произошел 14 января во время запланированного трехдневного отдыха с рыбалкой в районе поселка Панозеро. Около 12:00 пара выехала на снегоходе, однако уже спустя два часа техника заглохла примерно в 40 километрах от ближайших населенных пунктов. Связи в этом районе не было.

Оценив ситуацию, супруги решили идти пешком к охотничьей избушке, ошибочно полагая, что до нее около двух километров. Фактическое расстояние составило не менее пяти километров. Все снаряжение они погрузили на сани и двинулись по нечищеной дороге, позже оставив часть груза, включая канистру с бензином, чтобы облегчить путь.

Темнота в Карелии наступает рано — около 15:30, поэтому ориентироваться приходилось по двум фонарикам, один из которых вскоре погас. Путь проходил по целине, с частыми остановками для отдыха. По дороге супруги видели следы диких животных, в том числе волков.

Переход занял около пяти часов. Около 19:30 пара вышла к избушке, где смогла согреться и восстановить силы. На следующий день мужчина попытался вернуться к снегоходу, но не смог его починить и вернулся обратно.

В избушке супруги провели трое суток. Родители, не дождавшись их к оговоренному сроку, подняли тревогу. В результате друг семьи на снегоходе нашел пару и вывез их в безопасное место.

После произошедшего супруги решили в дальнейшем отправляться на зимнюю рыбалку только на двух снегоходах и с резервными средствами связи.

