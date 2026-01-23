Пять часов по лесу с волками: пара из Петрозаводска чудом пережила экстремальный поход

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Супруги оказались в десятках километров от людей и были вынуждены идти пешком в темноте.

Пара из Петрозаводска чудом пережила экстремальный поход

Фото: 5-tv.ru

Пара из Петрозаводска чудом пережила экстремальный поход по карельскому лесу

Молодая пара из Петрозаводска чудом выжила после пятичасового пешего похода по карельской тайге при 23-х градусах мороза. Историей о том, как вера в собственные силы и друг в друга помогла им выжить, блогер Кристина поделилась с Life.ru.

Инцидент произошел 14 января во время запланированного трехдневного отдыха с рыбалкой в районе поселка Панозеро. Около 12:00 пара выехала на снегоходе, однако уже спустя два часа техника заглохла примерно в 40 километрах от ближайших населенных пунктов. Связи в этом районе не было.

Оценив ситуацию, супруги решили идти пешком к охотничьей избушке, ошибочно полагая, что до нее около двух километров. Фактическое расстояние составило не менее пяти километров. Все снаряжение они погрузили на сани и двинулись по нечищеной дороге, позже оставив часть груза, включая канистру с бензином, чтобы облегчить путь.

Темнота в Карелии наступает рано — около 15:30, поэтому ориентироваться приходилось по двум фонарикам, один из которых вскоре погас. Путь проходил по целине, с частыми остановками для отдыха. По дороге супруги видели следы диких животных, в том числе волков.

Переход занял около пяти часов. Около 19:30 пара вышла к избушке, где смогла согреться и восстановить силы. На следующий день мужчина попытался вернуться к снегоходу, но не смог его починить и вернулся обратно.

В избушке супруги провели трое суток. Родители, не дождавшись их к оговоренному сроку, подняли тревогу. В результате друг семьи на снегоходе нашел пару и вывез их в безопасное место.

После произошедшего супруги решили в дальнейшем отправляться на зимнюю рыбалку только на двух снегоходах и с резервными средствами связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии подросток уже несколько лет добирается до школы через лес с волками.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 января по ...

