В Калужской области арестовали главу УК после гибели пенсионера

Эфирная новость 18 0

Житель Обнинска получил смертельные ожоги из-за подачи кипятка вместо горячей воды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В Калужской области суд арестовал главу управляющей компании после гибели пенсионера. Житель Обнинска принимал душ, и вместо теплой воды хлынул кипяток. Пострадавший получил сильные ожоги и умер в больнице.

Как оказалось, проблемы с водопроводом возникали неоднократно. На отсутствие терморегуляторов жаловались жильцы минимум трех домов. Пострадали более двух десятков человек. Прокуратура начала проверку всех управляющих компаний в городе.

Ранее, писал 5-tv.ru, петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи. Страдают люди и машины, а кровли оказываются поврежденными от некачественной очистки от снега. Накануне женщину едва не убила глыба льда, упавшая с крыши. Но пострадавших может быть и больше. За последние дни петербуржцы составили больше тысячи жалоб о некачественной уборке снега. Зима еще не закончилась, так что у работников коммунальных служб еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

В Калужской области арестовали главу УК после гибели пенсионера
