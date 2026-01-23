В Калужской области арестовали главу УК после гибели пенсионера

В Калужской области суд арестовал главу управляющей компании после гибели пенсионера. Житель Обнинска принимал душ, и вместо теплой воды хлынул кипяток. Пострадавший получил сильные ожоги и умер в больнице.

Как оказалось, проблемы с водопроводом возникали неоднократно. На отсутствие терморегуляторов жаловались жильцы минимум трех домов. Пострадали более двух десятков человек. Прокуратура начала проверку всех управляющих компаний в городе.

Ранее, писал 5-tv.ru, петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи. Страдают люди и машины, а кровли оказываются поврежденными от некачественной очистки от снега. Накануне женщину едва не убила глыба льда, упавшая с крыши. Но пострадавших может быть и больше. За последние дни петербуржцы составили больше тысячи жалоб о некачественной уборке снега. Зима еще не закончилась, так что у работников коммунальных служб еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

