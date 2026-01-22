Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи

Температурные качели спровоцировали и новую серию зимних травм. Так, жители Петербурга боятся выходить из дома из-за нависшей угрозы. Накануне женщину едва не убила глыба льда, упавшая с крыши. Но пострадавших может быть и больше. За последние дни петербуржцы составили больше тысячи жалоб о некачественной уборке снега. Корреспондент «Известий» Алексей Хасянов все увидел.

Чуть потеплело, и сосульки тут как тут. Сходит с кровли и скопившийся снег — прямо на головы прохожим. На проспекте Художников под снежную лавину попала пенсионерка, а затем чуть не пострадали родители с коляской. В обоих случаях отделались испугом. На улице Восстания ледяной снаряд сплющил крышу припаркованному авто. Только представьте, сколько весила эта глыба.

«Вот машина моей компании. Повреждения на автомобиле большие. Крыша, капот, лобовое стекло. Сейчас нам предстоит со всем этим разбираться», — показал Игорь.

В Юнтолово целый пласт снега съехал с балконного козырька. А ведь снизу могли быть люди.

На неубранные крыши люди пишут жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург». Одни пытаются предотвратить трагедию, сообщая о нависшей угрозе. Другие в красках рассказывают, как чудом выжили после встречи с летящими глыбами, и прилагают фотографии неубранных крыш. Вот характерный случай:

«На меня с крыши упала глыба снега. Хорошо, что я вовремя смогла выбежать на дорогу, и на меня попала только часть снега. Прилагаю фото большой глыбы, которая упадет в ближайшее время», — указано на портале.

Коты Симона и Тихон с интересом наблюдают как их хозяйка, взобравшись повыше, изучает следы протечки. После недавней очистки кровли в доме на проспекте Стачек начался потоп. Вода с крыши просочилась на верхний пятый, а затем и четвертый этаж. Видимо, за уборку снега чистильщики взялись слишком рьяно, и кровля не выдержала.

«Мы обратились в ЖКС № 3 Кировского района. Нам сказали, что обращение зарегистрировано. Через пару дней к нам пришли кровельщики. Посмотрели и сказали, что когда будет посуше, они обязательно нам помогут. Но течь продолжается», — рассказала жительница дома № 212 по проспекту Стачек Татьяна Саганова.

Сотрудники Жилкомсервиса показали, как надо бороться с наледью. Уверяют, что появление журналистов тут ни при чем. Работники действуют четко по регламенту: со страховкой, в огороженной зоне, с постами наблюдения. Главное отличие — вместо железного лома по крыше бьют «супер-оружием» нового поколения.

Это приспособление работники Жилкомсервиса в шутку прозвали «молот Тора». Огромная деревянная колотушка хорошо справляется с наледью, а кровлю не портит — все потому, что она куда легче металлических налогов.

В ведении этого Жилкомсервиса — почти 600 тысяч квадратных метров кровли. Рапортуют, что частично уже очистили все крыши многоквартирных домов. Основное внимание уделяют социально-значимым объектам. Борцы с наледью уверяют, что готовились встретить сосульки во всеоружии. Благо, сама погода дала время на подготовку.

«В этом году декабрь у нас был бесснежный. Было время на подготовку сил и средств. Но с наступлением нового года у нас 31 декабря выпал снег. И 31-го приступили непосредственно к очистке. Работали все новогодние праздники. Вышла уже на завершающий этап», — рассказал главный инженер Жилкомсервиса № 2 Петроградского района Владимир Самохин.

А это мнение горожан. По результатам опроса, который провели «Известия», большинство петербуржцев, 44%, боятся ходить у своих домов из-за неочищенных крыш. Лишь 29% подтвердили, что за этим следят. Остальные либо видят небольшие сосульки -21%, либо отмечают проблему с балконами -6%. Зима еще не закончилась, так что у работников коммунальных служб еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.