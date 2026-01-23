Зимняя аптечка: какими лекарствами запастись в холода

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Препараты должны быть направлены на лечение и профилактику сезонных проблем.

Что положить в аптечку в холода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В зимний период важно собрать полноценную сезонную аптечку

В зимний период традиционно повышается количество обращений к врачам из-за ОРВИ, а также связанных с холодом обострений хронических болезней и обморожений. О том, как максимально обезопасить себя и своих близких, Life.ru рассказал директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Чтобы легче перенести холодное время года, необходима правильно собранная аптечка. В ней должны быть предназначены как для лечения, так и для профилактики типичных зимних проблем. В первую очередь следует включить в нее средства для борьбы с симптомами ОРВИ.

Нужны также жаропонижающие и обезболивающие препараты, изготовленные на базе парацетамола или ибупрофена, а при необходимости можно добавить нимесулид для снятия воспаления. Муколитические и отхаркивающие медикаменты наподобие амброксола или бромгексина и антигистаминные препараты помогут облегчить тяжелый легочный кашель.

Следует также добавить противовирусные препараты, чтобы обезопасить себя от сезонных штаммов, однако использовать их необходимо по согласованию с врачом. Также могут пригодиться средства для нормализации сна, так как налаженный режим отдыха помогает значительно укрепить иммунную систему.

