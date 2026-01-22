«Кожу жжет и тянет»: чем опасно использование косметики с кислотами зимой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

В холодное время года кожный покров находится в условиях постоянного стресса.

Опасно ли использование косметики с кислотами зимой

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Врач Ильчук: косметика с кислотами и ретиноидами нарушает кожный барьер зимой

Косметика, содержащая кислоты и ретиноиды, повреждает кожный барьер в холодное время года. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-косметолог Елена Ильчук.

По словам специалиста, зимой кожа находится в условиях постоянного стресса из-за неблагоприятных погодных условий, сухого воздуха в помещениях, горячей воды и слишком активного очищения. При этом кожный барьер, как правило, нарушается не одним косметическим средством, а комплексным агрессивным уходом, который включает в себя ретиноиды, тоники с кислотами и скрабы.

Косметолог объяснила, что признаками нарушенного кожного барьера считаются шелушение, красные пятна и ощущение стянутости лица. Частая причина этого — наложение активов друг на друга.

«Если на фоне активов кожу жжет и тянет, а вы продолжаете наносить их чаще или сильнее, чтобы добиться результата, раздражение обычно только усиливается. Правильнее в такой ситуации откатиться назад: убрать кислоты и ретиноиды хотя бы на неделю», — пояснила Ильчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие гигиенические помады могут навредить коже.

