На борту находились 238 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился в Китае. Посадка прошла штатно, причины подачи аварийного сообщения неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Пхукет — Барнаул с бортовым номером ZF-2998 готовился совершить незапланированную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу. Он вылетел из Таиланда около 06.00 по мск.
Борт подал сигнал бедствия, пролетая над КНР, свидетельствовали данные сервиса Flightradar24.

Компания-оператор перевозок Azur air официально подтвердила факт происшествия. Сообщалось, что на борту «Боинга» находились 238 человек. В пресс-службе сообщалось, что когда причины незапланированной посадки будут выяснены, авиакомпания обновит статус по этой ситуации.

Ранее, 22 января, самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. Согласно предварительной информации, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна из-за низких температур.

