Интерес к нижнему белью: мужчина украл 90 женских трусов и бюстгальтеров

Tokyo Reporter: мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров

В японском городе Такасаки правоохранительные органы задержали 37-летнего безработного местного жителя по подозрению в серии краж женского нижнего белья. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

При обыске в доме Хидэаки Мацумото полицейские обнаружили целый склад похищенных вещей, который насчитывал около 90 единиц трусов и бюстгальтеров. Мужчину обвиняют в том, что в марте он незаконно проник в гараж частного дома и украл белье, которое семья вывесила для просушки. В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину.

«У меня есть интерес к женскому нижнему белью», — сказал подозреваемый во время допроса.

Мацумото также признался, что совершал подобные преступления на протяжении длительного времени.

«Я воровал трусики и лифчики, висевшие снаружи домов в городе, примерно с лета прошлого года», — сообщил он полиции.

Примечательно, что фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей ранее. В прошлом месяце его поймали с поличным при попытке совершить кражу из того же самого дома, где он совершил свое последнее преступление. В настоящее время сотрудники полиции префектуры Гумма проводят проверку на предмет причастности Мацумото к другим аналогичным нераскрытым кражам, которые происходили в городе за последний год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.