На похороны — не в черном: некоторые гости пришли на прощание с Валентино в красном

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Valentino red — цвет, ставший визитной карточкой «последнего императора моды».

Кто из звезд пришел на прощание с Валентино

Фото: Reuters/Yara Nardi

Некоторые гости пришли на прощание с кутюрье Валентино Гаравани в красном

В Риме простились с Валентино Гаравани — легендарным итальянским кутюрье и основателем модного дома Valentino. Об этом сообщает CNN.

Коллеги, ученики, друзья и поклонники собрались на траурной церемонии в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, расположенной в самом центре города. Храм, спроектированный Микеланджело в XVI веке, стал местом последнего земного пути дизайнера.

До этого гроб Валентино находился в пространстве PM23 — новом культурно-выставочном центре, открытом Фондом кутюрье в 2025 году. Там, среди белых стен и под люстрой из белых цветов, все желающие могли проститься с модельером.

Звезды моды и кино на церемонии

Похороны были открыты для публики, и список присутствующих оказался впечатляющим. В Рим приехали представители мировой модной индустрии и знаменитости, тесно связанные с домом Valentino. Среди гостей были актриса Энн Хэтэуэй и светская львица Оливия Палермо, не раз появлявшиеся на красных дорожках в нарядах Valentino.

На церемонии также присутствовал Алессандро Микеле, нынешний креативный директор Valentino. Его предшественник Пьерпаоло Пиччоли пришел в базилику вместе с Франсуа-Анри Пино — главой группы Kering, в которую входят Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga.

Среди прощающихся были и другие знаковые фигуры: дизайнер Fendi Мария Грация Кьюри, ранее работавшая в Valentino и Dior, американский модельер Том Форд, легендарный модный журналист Сьюзи Менкес.

Главный редактор Vogue Анна Винтур появилась в меховом палантине и фирменных многослойных украшениях.

Красный цвет как символ памяти

С раннего утра к базилике нескончаемым потоком несли белые цветочные венки. Очередь у церкви растянулась на десятки метров. Некоторые из пришедших были одеты в красное или держали в руках красные аксессуары — сумки, шарфы, кошельки, — отдавая дань фирменному оттенку Valentino red, ставшему визитной карточкой модельера.

Один из поклонников у входа в храм держал черный блестящий плакат с надписью: «Прощай, Валентино. Последний император моды».

Уход легенды

Валентино Гаравани скончался 19 января 2026 года в возрасте 93 лет в своей резиденции в Риме. Сообщается, что дизайнер ушел мирно, в окружении близких.

Официальная причина смерти не раскрывается. СМИ связывают его смерть с естественными причинами, обусловленными возрастом. Модельеру было 93 года.

Наследие мастера

Родившийся 11 мая 1932 года в Вогере, Валентино основал свой модный дом в Риме в 1960 году вместе с Джанкарло Джамметти. Его платья носили Джеки Кеннеди, Джулия Робертс, принцессы и звезды Голливуда.

В 2008 году он официально покинул индустрию, оставив после себя бренд, ставший символом элегантности и вечной классики.

