Похищенного в Красноярске подростка нашли с девушкой на арендованной квартире

Похищенного в Красноярске подростка нашли. Об этом сообщили в СК.

«Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — сообщили в следственном управлении по региону.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как проходили поиски и какие были версии у следствия — в репортаже 5-tv.ru.

«Папа, я хочу домой, сделай все, пожалуйста»

Новости пришли из Красноярска, где неизвестные похитили сына местного бизнесмена и теперь требуют за него выкуп — около 30 миллионов рублей. Мальчику 14 лет. Последний раз камеры зафиксировали, как он шел по улице вместе с неизвестным человеком.

Причем он стал уже вторым школьником, который всего за один день пропал в Красноярске. Связаны ли эти случаи, и почему следователи считают что за всей этой историей могут стоять телефонные мошенники — расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаукас.

Николай Капля пропал накануне вечером — родители, вернувшись домой, сына там не застали. Подросток не отвечал на звонки и сообщения, хотя раньше всегда был на связи. А позже в мессенджере отцу стали писать, что Николай похищен, и за его возвращение нужно заплатить 30 миллионов рублей.

— Дайте мне с ним поговорить, пожалуйста.

— По телефону он может выкрикнуть что-то лишнее, или же ты спросишь неподобающее. Этого я не допущу. Хочешь, узнаю у него то, что знает только он и ты? Максимум запишу видео.

Отец сразу попытался убедиться, что сын жив, попросил дать возможность поговорить с мальчиком по телефону. Но ему отказали, настаивали исключительно на переписке. Вскоре прислали видео — внешне Коля выглядит спокойным, говорит ровным голосом, просит отца выполнять все инструкции.

— Папа, говорят ты очень переживаешь. Я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста.

Само, как утверждают вымогатели, похищение попало на камеры видеонаблюдения элитного поселка Серебряный Бор, где живет семья. Видно, как Николай покидает территорию вместе с неизвестным человеком.

«Вот то самое место, где пара попала в объектив видеокамеры — она находится, вон там, на столбе. Они спускались в ту сторону, к КПП. Там выше находится дом подростка», — показал корреспондент.

Запись привлекла особое внимание следователей: подросток идет уверенно, без видимых признаков принуждения или паники, а его попутчик заметно меньше его по комплекции. При этом известно, что попасть в поселок и покинуть его можно только через охраняемый пункт пропуска.

Не исключено, что преступники хорошо знали о финансовом положении семьи мальчика. Андрей Капля входит в топ-50 богатейших людей Красноярска. Он давно занимается оптовыми продажами строительной и сельскохозяйственной техники.

«За моей спиной — дом семьи Капля. Именно отсюда накануне вечером ушел мальчик. Сейчас внутри работают следователи. Они проверяют обстановку, изучают вещи, которые могли пропасть. А также проверяют отпечатки, которые могли оставить преступники», — сказал корреспондент.

Родные Николая с журналистами пока предпочитают не общаться в интересах следствия. Журналистам удалось поговорить с приятелем бизнесмена. Вадим уверяет: конфликтов или недоброжелателей у Андрея Капля не было.

Версий произошедшего несколько: среди них, например, инсценировка похищения, работа телефонных мошенников. В пользу этого говорят детали. Николай уходил добровольно, дома не было следов взлома, однако вместе с ним пропали отцовские деньги.

«В ходе осмотра помещения дома были установлены четыре сейфа, три были вскрыты — похищены три миллиона рублей», — отметила старший помощник руководителя краевого СК РФ Юлия Арбузова.

При этом в один день вместе с Николаем в Красноярске пропала еще одна школьница — 14-летняя Наташа Елькина. Девочка ушла из дома примерно в то же самое время. Было даже предположение, что на кадрах из элитного поселка подростки вдвоем. Но позже стало известно: Наташа сама вернулась домой. Где была — не рассказывает, но утверждает, что с Николаем не знакома.

