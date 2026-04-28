Ради наживы: мошенница выдавала себя за похищенную 45 лет назад девочку

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

О преступлении заявил отец исчезнувшего ребенка.

Могут ли мошенники выдать себя за пропавшего ребенка

Фото: www.globallookpress.com/David Young

Metro: мошенница выдавала себя за похищенную 45 лет назад девочку

В Великобритании отец исчезнувшей 45 лет назад девочки обвинил жительницу США в мошенничестве и попытке заработать на семейной трагедии. По словам 76-летнего мужчины, неизвестная женщина создала страницу для сбора средств, утверждая, что она и есть его дочь. Об этом сообщает Metro.

Аферистка заявила, что ей необходимы деньги на перелет в Великобританию для проведения теста ДНК. К моменту разоблачения ей удалось получить от сочувствующих людей около 225 долларов (около 17 тысяч рублей).

Разгневанный отец подчеркнул, что действия самозванки являются подлым способом наживы. Для подтверждения родства ей достаточно было обратиться в военную полицию США, не собирая деньги с других людей.

«Когда мне сообщили об этом, я был в ярости. Моя цель — найти ответы о том, где находится Катрис. Их же цель — исключительно получение денег», — заявил сокрушенный отец.

Девочка исчезла 28 ноября 1981 года, когда ей исполнилось всего два года. Инцидент произошел в торговом центре в Германии, где ее отец проходил службу в составе британских вооруженных сил.

Ребенок пошел искать маму и больше ее никто не видел. Ее отец, бывший сержант-майор, отдавший армии 33 года жизни, поклялся выяснить правду об исчезновении дочери. Он продолжает поиски по сей день.

По его мнению, американка является профессиональной мошенницей. Она использует фрагменты его старых интервью и семейные фотоматериалы для создания фальшивой истории, способной разжалобить аудиторию.

Семья уже обратилась за помощью в военную полицию Великобритании, которая начала координировать действия с американскими властями для установления местонахождения и личности подозреваемой.

