Опасное проявление нежности: двухлетний ребенок ослеп после поцелуя

В Британии двухлетний ребенок ослеп после поцелуя

В Великобритании двухлетний мальчик лишился зрения на один глаз из-за серьезной инфекции, вызванной вирусом герпеса после поцелуя родственника. Об этом сообщает UNILAD.

Мать ребенка рассказала, что изначально врачи приняли недуг за обычное воспаление и назначили курс антибиотиков. Однако состояние малыша стремительно ухудшалось. Вскоре родители заметили странные изменения внутри глазного яблока.

Медицинское обследование показало, что на поверхности глаза образовалась открытая рана размером около четырех миллиметров. Оба родителя оказались здоровы. Специалисты пришли к выводу, что вирус передался ребенку через контакт с посторонним человеком с «простудой» на губах.

«Два дня спустя мы заметили, что с глазом что-то серьезно не так. Казалось, будто внутри глазного яблока что-то растет. Мы поняли, что он ничего не чувствует, так как он буквально ковырял пальцем в глазу, царапая его и даже не вздрагивая. Это самый травмирующий опыт — смотреть на своего ребенка и видеть в его глазу открытую рану», — рассказала мать мальчика.

Она добавила, что врачам потребовалось несколько недель, чтобы обуздать инфекцию. Но к тому моменту драгоценное время было упущено. Из-за воздействия вируса герпеса роговица была настолько повреждена, что глаз перестал функционировать, а мозг перестал распознавать сигналы от него. Защитный слой глаза испарился, что привело к его полному высыханию и окончательной потере зрения.

В настоящее время семья возлагает надежды на сложную медицинскую процедуру. Врачи планируют провести операцию по пересадке нервных тканей из ноги мальчика в глазницу. Это нужно, чтобы восстановить биологическую связь между глазом и нервной системой.

В случае успеха данного этапа ребенок сможет претендовать на трансплантацию роговицы, которая потенциально способна вернуть ему способность видеть. Мать пострадавшего призывает всех родителей строго запрещать родственникам и друзьям целовать детей. Даже незаметная инфекция у взрослого может привести к катастрофическим последствиям для здоровья малыша.

