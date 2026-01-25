Путь к себе: как восстановиться после эмоционального выгорания

The Guardian: для преодоления выгорания нужно прислушаться к своему телу

Для преодоления глубокого кризиса и восстановления душевных сил необходимо научиться прислушиваться к сигналам собственного тела. А также стоит радикально сократить количество обязательств. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на рекомендации писательницы Эммы Гэннон.

Проблемы у автора начались в конце 2022 года, когда во время отдыха в спа-отеле у нее случилась паническая атака. Этот инцидент стал отправной точкой для «года ничегонеделания», в течение которого Гэннон полностью пересмотрела свой образ жизни.

По ее словам, выгорание подкралось незаметно, несмотря на успешность и востребованность. Главными триггерами стали стремление всегда угождать окружающим и игнорирование накопленной усталости. Утомление проявлялось в физическом недомогании и потере интереса к общению даже с близкими людьми.

В рамках реабилитации Эмма Гэннон пошла на решительные меры. Она закрыла популярный подкаст, который вела шесть лет, и отказалась от большинства запланированных мероприятий.

Автор подчеркивает, что режим жесткой экономии энергии и финансов позволяет создать необходимый буфер для восстановления.

Важной частью процесса стал отказ от алкоголя, который часто используется для маскировки несчастья. Вместо этого Гэннон сфокусировалась на качественном питании и бережном отношении к себе.

Она также рекомендует использовать музыку для высвобождения подавленных эмоций, создавая специальные плейлисты с меланхоличными композициями.

Одним из ключевых этапов исцеления стало возвращение к подростковым увлечениям и поиск новых смыслов в простых вещах. Писательница отметила, что в трудные периоды важно окружать себя людьми, которые принимают тебя в любом состоянии и не пытаются «починить».

Прогулки на природе, смена обстановки и даже альтернативные методы терапии, такие как массаж или рефлексология, помогли ей вернуть осознанность. Гэннон подчеркивает, что теперь она регулярно проводит «проверку связи» с собой. Она задает вопросы о своем самочувствии, чтобы не допустить повторения кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.