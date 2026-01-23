«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 54 0

Актер считает, что в эмоциях нет ничего постыдного.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Сергей Бурунов: мужские слезы — это проявление силы

Только недалекие женщины негативно относятся к мужским слезам. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это».

Артист уверен, что только глупые представительницы прекрасного пола не способны принять мужские слезы. Сам же он уверен, что в таком проявлении эмоций нет ничего постыдного для любого человека.

«Это (мужские слезы. — Прим. ред.) и есть человечность. Это проявление силы: что ты перед человеком открываешься, что ты можешь перед ним заплакать. Ты ему доверяешь. Вот это сила», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие главных правилах помогает сохранить семью, по мнению Сергея Бурунова. Одно из них —  прямо и открыто говорить о своих чувствах. Однако это, к сожалению, не всегда приветствуется обществом.

А также о том, как Бурунов относится к славе, которая настигла его уже в достаточно зрелом возрасте.

