«У меня не было мечты»: Сергей Бурунов о своей популярности

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

Сергей Бурунов стал известен на всю страну довольно поздно — в 39 лет после выхода сериала «Полицейский с Рублевки».

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Бурунов: Я не рассчитывал на славу и народную любовь

Актер Сергей Бурунов не рассчитывал на всенародную славу и любовь. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Я вообще на нее (славу — Прим. ред.) не рассчитывал, вообще никогда об этом не думал», — заявил актер.

Артист не ставил себе цель прославиться, однако известность «свалилась на него сама» после сериала «Полицейский с Рублевки». По сюжету он сыграл подполковника Яковлева, который вынужден терпеть любящего превышать полномочия подчиненного Григория Измайлова. Роль последнего исполнил актер Александр Петров.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Сергей Дорогов рассказал на премьере фильма «Есть только МиГ» о детской мечте Бурунова. По словам артиста, тот через всю жизнь пронес стремление стать пилотом самолета. Дорогов отметил, что Бурунов не оставляет детскую грезу и старается всеми силами реализовать ее. В марте 2011 года он совершил первый самостоятельный полет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАХ.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
13:23
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду
13:13
«Когда ты окрылен»: Михаил Тройник о гениальности и смекалке
13:10
Российским школьникам могут сократить часы на изучение иностранных языков
12:59
Против воли: женщину усыпил уставший заботиться о ней муж
12:52
Нехватка акушерок привела к трагедии: младенец умер во время домашних родов

Сейчас читают

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
«Я очень хочу домой»: в Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп
В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026