Кольца для разводов: почему женщины начали праздновать свои расставания

The Guardian: женщина начали праздновать свои расставания

В мире набирает популярность тренд на «кольца для развода», ставшие символом новой жизни после расставания. Об этом сообщает The Guardian.

Необычная мода зародилась среди знаменитостей и быстро распространилась, превращая некогда печальное событие в повод для торжества. Ювелирный дизайнер Аннушка Дукас, организующая специальные встречи для женщин в своих бутиках, отмечает позитивный настрой участниц.

«Это скорее весело, чем печально», — рассказала Дукас изданию Vogue.

По ее словам, на таких мероприятиях, куда приглашают даже адвокатов по бракоразводным процессам, царит атмосфера смеха и истинного единства. Ювелиры помогают клиенткам переосмыслить их прошлое, создавая новые украшения из камней от старых обручальных колец.

Одной из законодательниц моды стала модель и актриса Эмили Ратаковски. После завершения отношений с Себастьяном Бир-Макклардом она продемонстрировала два кольца, изготовленных из бриллиантов ее помолвочного украшения. Этот жест называют «апсайклингом» чувств. Кроме драгоценностей, в арсенале бывших жен появились татуировки, как у Джессики Альбы, и масштабные праздники.

По сведениям источников, подруги Николь Кидман планируют грандиозную вечеринку в честь ее развода с Кейтом Урбаном. Также в сети растет популярность эстетики #DivorcedMomCore, которая призывает женщин полностью менять интерьер жилья под свои вкусы после ухода мужа. В интернете фиксируется резкий рост запросов на «торты в честь развода» и специфические игры для гостей.

