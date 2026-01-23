Без вины виноватая: британской пенсионерке грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Семья 83-летней женщины приняла предупреждение о наказании за незаконный сброс отходов за уловку мошенников. Однако дело оказалось куда серьезнее.

В Британии пенсионерку оштрафовали за коробку у мусорки

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

Metro: пенсионерку оштрафовали на крупную сумму за вылетевшую из мусорки коробку

В Великобритании 83-летняя женщина получила штраф в размере 600 фунтов стерлингов (около 61 тысячи рублей). Причиной для санкции стала картонная упаковка с ее домашним адресом, которая была найдена вне мусорного бака. Об этом сообщает Metro.

Женщина утверждает, что аккуратно поместила весь принесенный хлам, включая коробку от новой сковороды, в специализированный контейнер. Мусорный бак находился в пункте сбора вторсырья.

Однако спустя несколько дней ей пришло уведомление от компании Kingdom, которая занимается вопросами защиты окружающей среды. В письме были фотографии сотрудника, держащего упаковку с данными пенсионерки на фоне переполненных баков. Кадры сопровождались предупреждение о наказании за незаконный сброс отходов.

Родственники пострадавшей британки категорически не согласны с обвинениями и считают произошедшее нелепой случайностью. Дочь пенсионерки заявила, что упаковку просто выдуло порывом ветра из бака, который был забит до отказа.

По ее словам, ситуация крайне негативно сказалась на самочувствии матери. Пожилая женщина перестала есть, стала постоянно плакать и опасаться тюремного заключения.

Семья сначала приняла письмо за уловку мошенников. Позже выяснилось, что преследование реально. Представители городского совета отметили, что борьба с мусором является приоритетом. Они отмечают, что штраф был выписан из-за отсутствия ответа на первоначальный запрос в течение месяца.

Власти и подрядчик Kingdom заявляют, что готовы закрыть дело. Однако только в случае, если близкие предоставят медицинские доказательства или другие весомые аргументы, оправдывающие действия пенсионерки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

