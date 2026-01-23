Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию из-за отказа пускать россиян и белорусов

Эстония потеряла право на организацию чемпионата Европы 2026 года по фехтованию. Причиной стал запрет на въезд для атлетов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Ohtuleht.

Спортивное мероприятие должно было состояться в Таллине в период с 16 по 21 июня текущего года. Однако действующие ограничения на пересечение границы для граждан союзных государств стали причиной отмены соревнований. Международные регламенты требуют равных условий для всех участников.

Генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг подчеркнул, что текущая ситуация фактически делает невозможным выполнение требований головной спортивной организации, которая следит за соблюдением прав фехтовальщиков.

Конфликт возник на фоне обновленной политики Международной федерации фехтования. Еще в ноябре организация заявила, что будет инициировать перенос или полную отмену запланированных стартов, если принимающая страна откажется пускать спортсменов, основываясь лишь на их происхождении.

Отмечается, что российские мастера клинка имеют официальный допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

