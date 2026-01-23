«Терпение лопнуло»: Виктория Боня сорвалась на дочь и придумала ей жестокое наказание

Виктория Боня наказала дочь за впустую потраченные деньги

Блогер и телеведущая Виктория Боня наказала дочь за впустую потраченные деньги. Видео со скандалом знаменитость выставила на своей странице в социальной сети и Telegram-канале.

«Я придумала наказание тебе, Анджелина. <…> Я просто так это не оставлю, потому что ты должна уметь, ценить, знать. Наказание для тебя будет самое ужасное, по больному тебе. Два раза полетишь экономом, когда я полечу бизнесом в дальние путешествия», — пообещала блогер.

Дочь телеведущей хотела, чтобы в очередное путешествие ее друг Итан поехал с ними. Девочка всю предыдущую неделю уговаривала мать взять его с собой. Боня согласилась и даже забронировала мальчику отдельный номер в отеле.

Однако он не полетел с Виткорией и Анджелиной. А наследница знаменитости слишком поздно предупредила об этом маму. В итоге крупная сумма за номер, в котором никто не будет жить, сгорела.

Наказание для совей кровиночки Боня выбрала не случайно. Анджелина не раз возмущалась тем, что периодически ей приходится лететь куда-либо в эконом-классе, а не в бизнесе. Видео со спорами на эту тему Виктория не единожды публиковала на своей странице в социальной сети.

