Не в генах дело: почему миллениалы выглядят моложе зумеров

Поколение Z все чаще сталкивается с ранними признаками старения

Миллениалы нередко выглядят моложе представителей поколения Z, несмотря на разницу в возрасте. Причина кроется не в генетике, а в образе жизни и отношении к уходу за собой. Об этом рассказал Газете.ру основатель компании по разработке биологически активных добавок (БАДов) Артем Дзигуненко.

По его словам, миллениалы выросли в период активного развития культуры здорового образа жизни. Именно они первыми начали регулярно заниматься спортом, следить за питанием и использовать уходовую косметику, уделяя внимание постепенному улучшению состояния кожи.

Эксперт отметил, что представители поколения Z, напротив, с детства погружены в цифровую среду. Малоподвижный образ жизни, недостаток сна, высокий уровень стресса и постоянное использование гаджетов негативно сказываются на внешности и ускоряют процессы старения.

Кроме того, по словам Дзигуненко, зумеры слишком рано начинают прибегать к антиэйдж-процедурам и косметологическим вмешательствам, перегружая кожу. Стремление к быстрому результату и влияние социальных сетей нередко приводят к обратному эффекту.

Отдельную роль играет культура бьюти-фильтров, формирующая искаженное восприятие собственной внешности и усиливающая психологический стресс. В результате зумеры раньше сталкиваются с признаками старения и все чаще обращаются к косметологам.

Миллениалы же, по словам эксперта, чаще придерживаются умеренного и осознанного подхода к внешности, сочетая здоровые привычки, физическую активность и уход без гонки за мгновенным эффектом.

