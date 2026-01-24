Рестораны в районе Пентагона зафиксировали повышенный спрос на доставку пиццы. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index на вечер 23 января.

Сервис оценил ситуацию как уровень готовности DoughCon 4, что соответствует усиленному разведывательному наблюдению. Такой статус присваивается при заметном росте числа заказов еды в заведениях, расположенных рядом с Пентагоном.

Согласно опубликованным данным, в двух пиццериях количество заказов увеличилось в полтора раза, а в третьей рост составил 179%.

Так называемый индекс пиццы у Пентагона — Pentagon Pizza Index, или PizzINT — давно стал неформальным индикатором того, в каком режиме работает американское военное ведомство. Резкий рост заказов доставки в заведениях рядом со штаб-квартирой Минобороны США обычно совпадает с периодами повышенной напряженности и экстренной активности. Индекс использует пятибалльную шкалу: пять баллов соответствует обычной обстановке, один балл — максимальному уровню готовности.

Ранее, писал 5-tv.ru, 8 января 2026 года телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрывались от количества звонков. Пользователи сети полагают, что США готовятся к новой спецоперации.

