Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

Пользователи сети полагают, что США готовятся к новой спецоперации. Но при чем тут пицца?

Почему в пиццериях рядом с Пентагоном не смолкают телефоны

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Соцсети: Индекс пиццы Пентагона подскочил, что говорит о подготовке к войне

Пиццерии, расположенные рядом с Пентагоном, получают огромное количество звонков от сотрудников, заказывающих еду в офим. Повышенная активность представителей ведомства, как рассуждают пользователи соцсети X, может говорить о возможной подготовке военной операции — прямо сейчас в Иране проходят масштабные протесты.

Как связаны пицца и очередное боевое столкновение, до которого США, конечно же, есть дело? Напрямую. Индекс пиццы возле Пентагона (Pentagon Pizza Index или PizzINT) — это уже утоявшийся неофициальный способ понять, насколько экстренно и напряженно работает министерство войны.

В октябре прошлого года в интервью телеканалу Fox News министр обороны США Пит Хегсет даже заявлял, что периодически специально заказывает много пиццы в Пентагон в случайные дни. Таким образом он пытается запутать тех, кто связывает рост количества доставок еды с кризисными ситуациями.

«Мы всех держим в напряжении», — хвастался Хегсет.

В Штатах даже существует сайт Pentagon Pizza Index, который отслеживает загруженность шести пиццерий неподалеку. В соцсети X также есть аккаунт, посвященный этой теме, на него подписаны более 250 тысяч человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон заявил о вероятной подготовке США к новой войне. Вашингтон наращивает военный бюджет, как перед глобальным конфликтом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
8 янв
ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты
8 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
8 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
7 янв
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями
6 янв
Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Лариса Долина освободила спорную квартиру в Хамовниках
23:39
Трамп заявил, что Куба висит на волоске
23:14
Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 января
22:54
Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков
22:52
В Липецке мужчина до смерти забил посетителя бара
22:39
Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом
Крис Дженнер готова сделать рискованную операцию, чтобы скрыть свой возраст
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео