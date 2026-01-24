Погибшего пловца Свечникова доставили в Россию

Тело спортсмена привезли на самолете во Внуково.

Что с телом пловца Николая Свечникова

Фото: Instagram*/beswim__

Тело погибшего российского пловца Свечникова вернули на родину из Стамбула. Его доставили на самолете во Внуково, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что спорстмена Николая Свечникова, утонувшего во время заплыва в проливе Босфор, перевезут из Турции в Россию 24 января. Сообщалось, что дата похорон еще не определена.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года, пересекая Босфор в рамках Межконтинентального заплыва. Он приступил к соревнованию вместе с тремя тысячами других участников, но не финишировал. По неподтвержденной информации, пловец сошел с пути через 500–600 метров от стартовой точки, как предполагается, из-за судороги.

Тело нашли 20 января рядом с набережной Бебек, установив личность благодаря ДНК-экспертизе. У 29-летнего спортсмена остались жена и маленький ребенок.

Мать Свечникова заявляла о неправильной организации заплыва в Босфоре и утверждала, что турецкая сторона скрывает часть обстоятельств гибели ее сына.

