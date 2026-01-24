Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на карету скорой помощи в Херсонской области — варварское преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», — отметила она в день переговоров в Абу-Даби по урегулировании украинского кризиса.

Оператор беспилотника не мог не видеть, что атакует гражданскую машину скорой помощи и мирных жителей, так как транспортное средство имело всю необходимую медицинскую маркировку. Как отметила дипломат, гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт.

Медицинский автомобиль Алешковской больницы был атакован в населенном пункте Голая Пристань украинскими беспилотниками в ходе боевых действий на территории региона. Все находившиеся в салоне медики, включая водителя и фельдшеров, погибли. Бригада направлялась к тяжелобольному пациенту.

Губернатор региона Владимир Сальдо назвал произошедшее «военным преступлением» и отметил, что речь идет о трагедии, затронувшей профессионалов, прибывших на оказание помощи пострадавшим.

