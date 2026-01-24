Захарова назвала варварским преступлением атаку ВСУ на автомобиль скорой помощи

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

По словам дипломата, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое истинное отношение к усилиям по урегулированию конфликта.

Мария Захарова про атаку ВСУ на автомобиль скорой помощи

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на карету скорой помощи в Херсонской области — варварское преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. 

«Киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», — отметила она в день переговоров в Абу-Даби по урегулировании украинского кризиса.

Оператор беспилотника не мог не видеть, что атакует гражданскую машину скорой помощи и мирных жителей, так как транспортное средство имело всю необходимую медицинскую маркировку. Как отметила дипломат, гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт.

Медицинский автомобиль Алешковской больницы был атакован в населенном пункте Голая Пристань украинскими беспилотниками в ходе боевых действий на территории региона. Все находившиеся в салоне медики, включая водителя и фельдшеров, погибли. Бригада направлялась к тяжелобольному пациенту.

Губернатор региона Владимир Сальдо назвал произошедшее «военным преступлением» и отметил, что речь идет о трагедии, затронувшей профессионалов, прибывших на оказание помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала Захарова об идее ввести иностранных военных на Украину.

