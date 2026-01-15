«Законная цель»: Захарова об идее ввести иностранных военных на Украину

Захарова: иностранный военный контингент — законная цель для ударов армии РФ

Иностранные военные контингенты являются законными целями для ударов армии России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации», — сказала дипломат.

Речь идет также о так называемых «многонациональных силах» на Украине. Подобным образом дипломат прокомментировала декларацию, подписанную после саммита «коалиции желающих» в Париже.

На той встрече европейский лидеры обсуждали размещение на Украине «многонациональных сил». Документ подписали британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам представителя российского МИД, эти силы являются оккупационными войсками. Захарова назвала эти действия неприемлемыми, поскольку это подрывает все усилия России и США в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что В МИД вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России. Конкретные причины вызова и детали переговоров не раскрыли.

