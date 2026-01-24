Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина посетить страну

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

То Лам подтвердил, что республика рассматривает Россию как надежного и важного партнера.

Генсек ЦК Вьетнама пригласил Путина посетить страну

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина посетить страну в ближайшее время

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам в ходе телефонного разговора пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам в ближайшее время. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Известно, что во время беседы То Лам отметил, что Вьетнам рассматривает Россию как надежного и важного партнера республики в Европе. По информации агентства, Вьетнам намерен развивать двусторонние отношения с РФ в русле всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, в материале указано, что Путин и Лам во время разговора подтвердили готовность к конструктивному и открытому обмену в духе взаимопонимания, взаимного уважения и гармонии интересов с целью повышения уровня сотрудничества в традиционных сферах. Российский лидер, в свою очередь, пригласил То Лама посетить Россию в любое время. Согласно публикации агентства, генеральный секретарь ЦК КПВ с радостью принял приглашение.

Пресс-служба Кремля 24 января также сообщала, что российский лидер поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПВ и пожелал успехов в работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские туристы спасали людей во время наводнения во Вьетнаме. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах. Россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовили и развозили еду, а также собирали вещи для пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
В НАТО заявили о планах усилить военное присутствие на границе с РФ и Белоруссией
21:09
Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
20:44
Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина посетить страну
20:17
Захарова назвала варварским преступлением атаку ВСУ на автомобиль скорой помощи
19:54
«Патриотизм и солидарность»: как студенты Москвы помогают участникам СВО и их семьям
19:29
ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке

Сейчас читают

«Для чего он тогда нужен»: Бурунов о важности быть слабым перед любимым человеком
В Херсонской области вся бригада скорой помощи погибла после удара ВСУ
Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026