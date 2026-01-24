Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина посетить страну в ближайшее время

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам в ходе телефонного разговора пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам в ближайшее время. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Известно, что во время беседы То Лам отметил, что Вьетнам рассматривает Россию как надежного и важного партнера республики в Европе. По информации агентства, Вьетнам намерен развивать двусторонние отношения с РФ в русле всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, в материале указано, что Путин и Лам во время разговора подтвердили готовность к конструктивному и открытому обмену в духе взаимопонимания, взаимного уважения и гармонии интересов с целью повышения уровня сотрудничества в традиционных сферах. Российский лидер, в свою очередь, пригласил То Лама посетить Россию в любое время. Согласно публикации агентства, генеральный секретарь ЦК КПВ с радостью принял приглашение.

Пресс-служба Кремля 24 января также сообщала, что российский лидер поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПВ и пожелал успехов в работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские туристы спасали людей во время наводнения во Вьетнаме. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах. Россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовили и развозили еду, а также собирали вещи для пострадавших.

