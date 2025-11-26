Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

Эфирная новость 54 0

В Нячанге наши соотечественники помогли людям, оказавшимся в затопленных домах.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центральном Вьетнаме на помощь жителям, которые пострадали от разрушительного наводнения, пришли российские туристы. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах. На этом видео родителям возвращают грудного ребенка.

А вот россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовят и развозят еду, а также собирают вещи для пострадавших.

Ранее, писал 5-tv.ru, во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли 40 человек. Для ликвидации последствий происшествия власти мобилизовали военных. Больше всего погибших зарегистрировали в провинции Даклак — там насчитывается 16 жертв. В регионе Кханьхоа сообщили о 14 погибших, а еще несколько человек скончались в провинциях Ламдонг, Гиалай, а также в городах Дананг и Хюэ. Спасательные службы смогли вывезти из опасных зон свыше 61 тысячи жителей.

Наводнения существенно затронули и аграрный сектор. Под водой оказались сельхозугодья общей площадью около 13 тысяч гектаров, при этом более 30 тысяч голов домашнего скота и птицы погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:54
РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву
9:48
В Петербурге на фестивале показали инклюзивный спектакль про Буратино
9:41
Целился в педагога: во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета
9:22
«Получит эти земли»: Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине
9:10
«Поймали вкус денег»: почему наследники Майкла Джексона оказались на грани разорения
9:09
Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

Сейчас читают

«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео