Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

В центральном Вьетнаме на помощь жителям, которые пострадали от разрушительного наводнения, пришли российские туристы. В Нячанге они спасли по меньшей мере 40 человек, которые оказались блокированными в затопленных домах. На этом видео родителям возвращают грудного ребенка.

А вот россияне, проживающие во Вьетнаме продолжительное время, а таких там около двух тысяч, даже организовали в регионе волонтерское движение. Они готовят и развозят еду, а также собирают вещи для пострадавших.

Ранее, писал 5-tv.ru, во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли 40 человек. Для ликвидации последствий происшествия власти мобилизовали военных. Больше всего погибших зарегистрировали в провинции Даклак — там насчитывается 16 жертв. В регионе Кханьхоа сообщили о 14 погибших, а еще несколько человек скончались в провинциях Ламдонг, Гиалай, а также в городах Дананг и Хюэ. Спасательные службы смогли вывезти из опасных зон свыше 61 тысячи жителей.

Наводнения существенно затронули и аграрный сектор. Под водой оказались сельхозугодья общей площадью около 13 тысяч гектаров, при этом более 30 тысяч голов домашнего скота и птицы погибли.

