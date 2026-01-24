ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с использованием HIMARS

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 65 0

В результате атаки были зафиксированы повреждения объектов энергетики и жилых построек.

Атака БПЛА ВСУ на Белгородскую область — что известно

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 января нанесли самый массированный обстрел Белгорода, предположительно с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заявил, что, по предварительным данным, в результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, HIMARS. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации властей, в ходе атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На места происшествий оперативно направили экстренные службы, а также дежурные ремонтные бригады для оценки последствий и устранения повреждений.

Кроме того, из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка. Возгорание ликвидируют силы МЧС. Еще один пожар произошел в одном из дворов Белгорода после падения обломков боеприпасов.

В селе Таврово, расположенном в Белгородском районе, обломками были повреждены кровли двух частных домов. Масштаб разрушений уточняется, проводится подомовой обход.

Ранее в этот же день в городе Шебекино Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Также в ходе происшествия повреждения получили два автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
«Решил, пойду с распущенными»: Колокольников пошутил о своей прическе
0:10
Скрытая угроза в тарелке: назван самый опасный углевод в мире
23:55
ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с использованием HIMARS
23:42
«Говорит о мире, а его террористы убивают врачей»: Захарова о противоречиях в словах Зеленского
23:41
Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа
23:19
Минпросвещения России предложило запретить готовые домашние задания

Сейчас читают

«Говорит о мире, а его террористы убивают врачей»: Захарова о противоречиях в словах Зеленского
«Для чего он тогда нужен»: Бурунов о важности быть слабым перед любимым человеком
Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026