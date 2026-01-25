ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Российская армия сохраняет инициативу на поле боя в зоне СВО и ритмично продвигается вперед. За минувшую неделю были освобождены пять населенных пунктов. Интенсивность боевых действий снизилась из-за погоды. Нет листвы, все как на ладони. Морозные ясные дни позволяют насытить небо дронами.

И тем не менее мы видим продвижения и видим, что главные наши усилия сосредоточены на двух направлениях — на ликвидации последнего оплота ВСУ на Донбассе и на продвижении по Запорожью в обход узла обороны противника в районе Орехова. Подробности в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Убить двух зайцев одним выстрелом получилось у военных группировки «Север». Они освободили Симоновку в Харьковской области и тем самым еще и перерезали логистику ВСУ в этом районе.

К тому моменту это был уже пятый освобожденный за неделю населенный пункт. Ранее наша армия забрала себе Приволье и Новопавловку в ДНР, Прилуки и Павловку в Запорожской области. Темпы продвижения войск ниже осенних, но по-прежнему впечатляют.

«Они походу еще не поняли, что мы взялись за них серьезно. И они просто отваливают назад», — рассказал командир сводного штурмового взвода 33-го стрелкового батальона 80-й отдельной мотострелковой бригады арктической 14-й армии группировки войск «Север» с позывным «Глаз».

А это уже Красно-Лиманское направление и работа снайперов 25-й армии, поразивших противника точными выстрелами с тысячи метров. Такое достигается только в результате кропотливой подготовки.

Снайпер вешает бронежилет на гвоздь только во время тренировок. На боевую-то задачу он, конечно, идет во всей экипировке. Но при обучении, особенно когда он знакомится со своим орудием труда, ничего не должно мешать, чтобы максимально почувствовать винтовку тактильно. Она буквально должна стать продолжением его тела.

Позывной «Святой». Он сбивает даже вражеские гексакоптеры. На днях уничтожил «Бабу Ягу». И получается, что «Святой» борется с нечистью. Несмотря на всю ее бронезащиту.

«Есть такое, да! Укрепляют они очень здорово тоже. Но надо стрелять надо туда, куда надо, куда учили: чтобы она или горела, или падала», — ответил снайпер 25 армии группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Святой».

В руках снайпера группировки «Запад» «Орсис» — дальнобойная российская винтовка 375 калибра. В этом классе нет в мире оружия лучше.

Винтовка «Орсис» настолько мощная, что ее пуля может легко пробить броню БМП, МТЛБ или БТР. Ну, а какой-нибудь украинский бронемобиль «Козак» прошьет насквозь.

Пора на боевую задачу. Винтовка в камуфляже, и сам специалист камуфлируется. У настоящего супергероя должен быть плащ!

А в снайпинге есть пример для подражания — Герой России с позывным «Дед». Один из самых невероятных снайперов не только России, но и всего мира. До его гибели прошлой весной нам посчастливилось поработать с легендой. Тогда из соображений секретности мы не имели права назвать в эфире даже его позывной. Теперь можно и настоящее имя — Виталий Николаевич Шаповалов.

«В ста метрах от нас стояли две сосны. Между ними просвет всего десять сантиметров. Одна тысячная. Нужно было очень точно выстрелить. Я промахнулся поначалу, задел дерево, но принял решение продолжить огонь и поразил цель», — вспомнил снайпер бригады спецназа ЦВО с позывным «Дед».

«Я даже напарника его знаю лично! Снайпинг — оно такое, непросто изучить, все время надо развиваться, и всегда стремиться к таким людям, как „Дед“, да», — снайпер 25 армии группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Охотник».

Позывной «Охотник». Да, он добывал зверя, он спец по маскировке даже от чуткого животного внимания. Ему ли не спрятаться от человека даже, вооруженного приборами слежения! Тем более, что человек делает больше ошибок, чем зверь, считает опытный Охотник.

Пока снайперские группы давят врага на земле, ВКС России продолжают добивать остатки украинской энергетики. В Кривом Роге, на родине Зеленского, уничтожены цеха производства БПЛА, досталось и местной ТЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.