Мошенники под видом «Госуслуг»: МВД предупредило о новой схеме обмана

Мошенники под видом «Госуслуг» советуют не делиться кодами из SMS

В России участили случаи интернет-мошенничества, при которых злоумышленники отправляют гражданам фейковые письма от имени портала «Госуслуги». Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, мошенники используют похожий логотип портала, персональные обращения и даже советуют никому не сообщать коды из SMS. Однако это всего лишь часть мошеннической схемы.

Также в ведомстве напомнили, что официальные сообщения от портала «Госуслуги» направляются только с одного адреса электронной почты — no-reply@gosuslugi.ru, при этом ответы на такие письма не предусмотрены.

Граждан призвали проверять адрес отправителя перед открытием письма, не переходить по ссылкам и не звонить на номера из подозрительных писем, а также не сообщать никому коды подтверждения из SMS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники разработали новую схему фишинга. С начала января аферисты распространяют ссылки на якобы работающую версию WhatsApp* в SMS и электронных письмах. В действительности ссылка ведет на вредоносный фишинговый сайт, оказавшись на котором пользователь должен будет оставить свои персональные и платежные данные.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ