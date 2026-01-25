Мошенники под видом «Госуслуг»: МВД предупредило о новой схеме обмана

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Злоумышленники используют не только похожий логотип, но и выстраивают общение так, чтобы вызвать доверие у жертв.

Мошенники под видом Госуслуг обманывают россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники под видом «Госуслуг» советуют не делиться кодами из SMS

В России участили случаи интернет-мошенничества, при которых злоумышленники отправляют гражданам фейковые письма от имени портала «Госуслуги». Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, мошенники используют похожий логотип портала, персональные обращения и даже советуют никому не сообщать коды из SMS. Однако это всего лишь часть мошеннической схемы.

Также в ведомстве напомнили, что официальные сообщения от портала «Госуслуги» направляются только с одного адреса электронной почты — no-reply@gosuslugi.ru, при этом ответы на такие письма не предусмотрены.

Граждан призвали проверять адрес отправителя перед открытием письма, не переходить по ссылкам и не звонить на номера из подозрительных писем, а также не сообщать никому коды подтверждения из SMS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники разработали новую схему фишинга. С начала января аферисты распространяют ссылки на якобы работающую версию WhatsApp* в SMS и электронных письмах. В действительности ссылка ведет на вредоносный фишинговый сайт, оказавшись на котором пользователь должен будет оставить свои персональные и платежные данные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:57
«Делайте свое дело»: Захарова в Татьянин день посоветовала студентам сосредоточиться на учебе
21:35
«Гарантирована на 100%»: Рябков заявил о полном обеспечении национальной безопасности РФ
21:16
Мошенники под видом «Госуслуг»: МВД предупредило о новой схеме обмана
20:52
«Сами могут себя раскрыть в гараже»: Юрий Колокольников о самородках в РФ
20:29
«Платишь нервами»: Регина Тодоренко объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры
20:06
Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили развитие сотрудничества стран

Сейчас читают

Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей
Мясо и масло против каш: власти США представили новые рекомендации по питанию
Ловушка стройности: как препараты для похудения влияют на восприятие тела
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026