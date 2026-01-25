«Гарантирована на 100%»: Рябков заявил о полном обеспечении национальной безопасности РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Он подчеркнул, что Москва действует в соответствии с международными обязательствами.

Рябков о национальной безопасности РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Рябков заявил о полном обеспечении национальной безопасности РФ

Вопросы национальной безопасности страны полностью закрыты. Об этом, комментируя вопрос секретных разработок США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что попытки оказать давление на Москву или вынудить ее оправдываться не имеют перспектив.

«Наша безопасность гарантирована на 100%. А если они (США. —Ред.) хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то ни другое не получится», — сказал дипломат.

По словам дипломата, любые действия со стороны Вашингтона, направленные на запугивание, не принесут результата. Рябков также отметил, что российская сторона действует строго в рамках международных договоренностей, одновременно руководствуясь собственными интересами в сфере защиты государства.

Между тем президент США Дональд Трамп днем ранее, 24 января, сообщил о названии секретного оружия, якобы примененного американскими военными в ходе операции в Венесуэле. По его утверждению, именно эта разработка позволила предотвратить пуски ракет и атаки на вертолеты США.

Ранее, 21 января, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в комментарии «Известиям» усомнился в достоверности заявлений американского лидера. Он заявил, что технологии, о которых идет речь, давно известны и уже используются ведущими мировыми державами, а потому не могут считаться «невиданными».


