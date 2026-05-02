«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения

На форуме «Единой России» «Есть результат!», прошедшем в Санкт-Петербурге, представлены предложения по дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

В числе ключевых инициатив обозначен запуск национальной цифровой платформы «Здоровье», а также создание единой электронной карты пациента. Предполагается, что новые цифровые решения расширят возможности дистанционного медицинского наблюдения и позволят усилить контроль за состоянием здоровья детей.

Отдельный блок предложений касается развития медицинской инфраструктуры в новых регионах России.

«В новых регионах Российской Федерации до 2030 года планируется возведение более 300 амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также реконструкция свыше 250 существующих медицинских учреждений», — рассказали в партии.

В стране уже реализован ряд масштабных проектов в этой сфере, построено 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, проведен капитальный ремонт порядка восьми тысяч объектов здравоохранения, а также поставлено около 40 тысяч единиц медицинского оборудования.

