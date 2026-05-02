«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения

На форуме в Санкт-Петербурге обсудили расширение инфраструктуры и внедрение новых медицинских сервисов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На форуме «Единой России» «Есть результат!», прошедшем в Санкт-Петербурге, представлены предложения по дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте партии.
В числе ключевых инициатив обозначен запуск национальной цифровой платформы «Здоровье», а также создание единой электронной карты пациента. Предполагается, что новые цифровые решения расширят возможности дистанционного медицинского наблюдения и позволят усилить контроль за состоянием здоровья детей.
Отдельный блок предложений касается развития медицинской инфраструктуры в новых регионах России.
«В новых регионах Российской Федерации до 2030 года планируется возведение более 300 амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также реконструкция свыше 250 существующих медицинских учреждений», — рассказали в партии.
В стране уже реализован ряд масштабных
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Единая Россия» распространила программу социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Эта мера стала одной из задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в 2024 году в послании Федеральному собранию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
70%
Нашли ошибку?