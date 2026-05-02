«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

На форуме в Санкт-Петербурге обсудили расширение инфраструктуры и внедрение новых медицинских сервисов.

Инициативы по развитию здравоохранения — Единая Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На форуме «Единой России» «Есть результат!», прошедшем в Санкт-Петербурге, представлены предложения по дальнейшей модернизации системы здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

В числе ключевых инициатив обозначен запуск национальной цифровой платформы «Здоровье», а также создание единой электронной карты пациента. Предполагается, что новые цифровые решения расширят возможности дистанционного медицинского наблюдения и позволят усилить контроль за состоянием здоровья детей.

Отдельный блок предложений касается развития медицинской инфраструктуры в новых регионах России.

«В новых регионах Российской Федерации до 2030 года планируется возведение более 300 амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также реконструкция свыше 250 существующих медицинских учреждений», — рассказали в партии.

В стране уже реализован ряд масштабных проектов в этой сфере, построено 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, проведен капитальный ремонт порядка восьми тысяч объектов здравоохранения, а также поставлено около 40 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Единая Россия» распространила программу социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Эта мера стала одной из задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в 2024 году в послании Федеральному собранию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
Паслер пообещал юридическую помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине
21:58
Полицейские в Вологде спасли ребенка с кроликом из горящей квартиры
21:50
«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения
21:45
Группировка войск «Север» уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель
21:29
Жители Австрии требуют выхода страны из Евросоюза
21:21
«Новые люди» помогли приютам для животных по всей стране подготовиться к лету

Сейчас читают

Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео