Зеленский едва не перешел на русский язык, выступая в Вильнюсе

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 25 января во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким в Вильнюсе случайно перешел на русский язык.

Во время своего выступления Зеленский говорил о необходимости получения от союзников конкретных гарантий безопасности для Украины. В процессе речи он намеревался использовать украинское слово «можливість» (возвможность. — Прим. ред.), однако внезапно произнес его по-русски.

Совместная пресс-конференция проходила с участием руководителей Литвы и Польши и была посвящена вопросам поддержки Украины, безопасности в регионе и дальнейшим шагам Киева на международной арене.

Ранее, 22 января, Владимир Зеленский сообщил, что документы о завершении украинского конфликта практически готовы. По его словам, соответствующие материалы находятся на завершающей стадии подготовки.

Уже 25 января лидер Украины также заявил о наличии сложных и чувствительных вопросов в отношениях между Киевом и Москвой, подчеркнув, что Незалежная ни при каких условиях не намерена уступать России свои территории, несмотря на продолжающиеся переговорные и дипломатические контакты.

