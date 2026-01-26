Тысячи российских добровольцев сейчас проходят стажировку в уникальных учебных центрах, где готовят элиту беспилотной авиации. Будущие операторы дронов оттачивают мастерство не только за компьютерами, но и на полигонах. Обучение ведут бойцы, которые совсем недавно вернулись из зоны спецоперации. А в числе добровольцев немало вчерашних геймеров. На одном из занятий побывала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

В крепкие морозы даже дроны, как правило, не летают. Высота даже в 30 метров при минус двадцати пяти — настоящее испытание для коптера.

«Каждая ошибка может привести к потере этого дрона, может улететь, разбиться, не дай бог в кого-то врезаться», — подчеркнул военный.

Особенно, когда на борту боеприпас от ручного противотанкового гранатомета. Такие используют для поражения техники противника. Пока это, конечно, муляж.

Время подлета FPV-дрона к цели зачастую не больше 20 секунд. Обстановку на поле боя оператор видит через специальные очки. Сейчас условия далеки от идеальных. Из-за влажного воздуха камера коптера быстро замерзает, закрывая обзор для пилота.

В экстремальных условиях учатся летать бойцы новых российских войск беспилотных систем. Пронестись в сантиметрах от земли, нырнуть в арку — ювелирная работа. Чтобы выполнять такие трюки в реальности, пилоты почти месяц отрабатывают их на компьютерных симуляторах.

С виду — обычная компьютерная игра с гоночной трассой. Но ручки джойстика невероятно чувствительны: одно неловкое движение, и дрон разбивается о землю. На этом этапе пилоту важно разработать мелкую моторику и научиться даже не управлять, а чувствовать коптер.

«Пилот будет управлять не только FPV-дроном на радиоуправлении, но и на оптоволокне. На оптоволокне все полеты проходят у нас по земле и проникают в достаточно углубленные части противника, где необходимо пробираться сквозь деревья, сквозь ветки либо проникать в какие-то укрытия», — рассказал инструктор с позывным «Гость».

В ноябре 2025-го в России официально объявили о создании нового рода Вооруженных сил — войск беспилотных систем. Сейчас, по данным Минобороны, в эти войска очередь из тысяч добровольцев по всей стране.

«Приветствуются технические специальности, специальности программирования, возраст от 18 до 45», — заявил начальник пункта отбора по контракту Дмитрий Деменков.

Предпочтение также геймерам и тем, кто уже участвовал в СВО. Боец с позывным «Сокол» за ленточкой был снайпером.

«Занимался разведкой. Ночь. Я ничего не вижу, просто слышу, что дополнительный звук, подлетает, начинает резко за мной гоняться, и идет сброс, вот так первый раз я познакомился с вражеским дроном», — рассказал военный.

Теперь знакомит с техникой уже курсантов. Сегодня отрабатывают полеты на «Молнии» — ударном беспилотнике. Такие не раз спасали жизнь штурмовика с позывным «Малой». Несколько недель назад он вернулся с покровского направления. Теперь собирается обратно, но уже как пилот FPV-дрона, поэтому должен в деталях изучить строение БПЛА, и уметь реанимировать их прямо на поле боя.

«Принесли нам птичку, мы сразу проверяем на работоспособность, если не работает, нужно в короткое время устранить поломку», — пояснил боец.

Учебная программа пилотов постоянно обновляется. В зависимости от того, что сейчас происходит на фронте. Но даже после СВО эти навыки пригодятся. Беспилотные системы сейчас активно используют и в гражданской сфере.

