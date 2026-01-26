Возвращаются домой: Китай забрал двух панд из японского зоопарка

В Токио прошло, пожалуй, самое милое за последнее время прощание. Тысячи японцев пришли в последний раз увидеть черно-белых близнецов панд — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Любимцы публики переезжают в Китай.

Почему панды все-таки покидают Японию и при чем здесь политика, выяснила корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Панда Сяо-Сяо завершает свой последний публичный завтрак в Японии. Рядом Лей-Лей уже готовится к переезду на родину. Увидеть медведей вживую и запечатлеть в памяти приехали тысячи жителей со всей страны. Билеты разыгрывали в лотерею. Только так удалось справиться с ажиотажем, который достиг невероятных размеров. Счастливчики смотрят сами и наставляют детей.

«Надеюсь, что моя дочь запомнит этих панд до конца жизни. Хотя было бы гораздо лучше, если бы они к нам вернулись!» — сказала посетительница зоопарка Юки Ватанабэ.

Чем ближе была дата расставания, тем больших масштабов достигала пандамания. У каждого посетителя зоопарка обязательно будет талисман самых разных форм и размеров.

«Я обожаю панд, я собираю все, что связано с ними: вот у меня тут и значки, и брелоки», — рассказала другая посетительница парка Момотаро Сато.

Идиллия длилась почти 50 лет. По закону все панды принадлежат Китаю, и именно в Пекине решают, кому давать животных в аренду. Из США их забрали после того, как в Вашингтоне развязали против Китая торговые войны, а теперь вот очередь главного союзника Америки в Азии.

«Это был знак дружбы с Китаем. Когда нам их передали, это была радость, это был символ того, что наши отношения после долгих лет стали нормальными. И вот теперь наши страны враждуют. Это так обидно!» — заявила еще одна посетительница Кейко Тонако.

Точкой противостояния Японии с Поднебесной стал Тайвань. В Токио, как и в США, стали поддерживать с островом военное сотрудничество. Так что отзыв панд — это лишь самый безобидный из сигналов о том, что две страны движутся по пути конфронтации, но для миллионов японцев именно он стал самым болезненным.

«К слову сказать, за пределами Китая именно в Японии на свет родилось больше всего панд — это 24 особи. 17 из них — в зоопарке Адвенчер Ворд Широхама и семь — вот здесь, в зоопарке Уэно. Они чувствуют себя вполне уютно и комфортно, окружены заботой и, можно сказать, таким образом отвечают на любовь и внимание японцев взаимностью», — заявил корреспондент Чингиз Тугутов.

Политическое руководство страны хранит абсолютное молчание, хотя жители много раз просили их как-то вмешаться в ситуацию. В Пекине же посоветовали японцам теперь ездить в панда-туры.

«Мы будем рады, если поклонники панд приедут смотреть на своих любимых животных к нам. Мы приветствуем ваши визиты и все для них подготовили», — сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Для Китая это еще и дополнительная возможность заработать на туризме, а вот японские зоопарки в одночасье оказались на грани банкротства. Именно панды приносили им больше половины доходов. Привлечь хотя бы малую часть публики теперь пытаются, играя на ностальгии. Например, приглашают на мастер-классы по уходу за животными.

Правда, роль черно-белых мишек исполняют сами работники зоопарка и только удивляются: ради этого ли они получали высшее биологическое образование? Но чего не сделаешь ради любимых посетителей.

