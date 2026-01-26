Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля

Цифровой паспорт можно будет предъявлять в салонах связи и частных клиниках

Использовать цифровой паспорт станет еще проще.

С 27 февраля специальный QR-код из приложения «Госуслуги» можно будет предъявлять для подтверждения личности в салонах связи и частных клиниках.

Сейчас электронный документ принимают в кинотеатрах, музеях, в магазинах для подтверждения совершеннолетия, а также для получения писем и посылок.

Как ранее писал 5-tv.ru, с начал 2026 года россияне могут сделать в паспорте специальную отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Этот номер заменяет ИНН и позволяет подтверждать личность и данные при получении госуслуг. Для этого нужно будет просто указать этот номер, что упростит и ускорит процесс оформления документов, пособий, льгот, регистрации прав на имущество и других действий.

Чтобы получить отметку, нужно обратиться в управление по миграции МВД или в МФЦ с паспортом. Эта услуга бесплатная.

