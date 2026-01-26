Молния ударила в толпу протестующих в Бразилии
Десятки человек пострадали.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Семьдесят человек пострадали в Бразилии в результате удара молнии. Все произошло в столице страны — во время митинга сторонников бывшего президента Болсонару, осужденного за попытку устроить госпереворот.
Внезапно мощный разряд угодил прямо в толпу.
Около 30 человек госпитализированы с ожогами. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
