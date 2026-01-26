Молния ударила в толпу протестующих в Бразилии

Эфирная новость

Десятки человек пострадали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Семьдесят человек пострадали в Бразилии в результате удара молнии. Все произошло в столице страны — во время митинга сторонников бывшего президента Болсонару, осужденного за попытку устроить госпереворот.

Внезапно мощный разряд угодил прямо в толпу.

Около 30 человек госпитализированы с ожогами. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

