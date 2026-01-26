Межостровной паром затонул у южных берегов Филиппин

Межостровной паром затонул 26 января у южных берегов Филиппин во время рейса из портового города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу, на борту находились более 350 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, в момент происшествия на судне находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. Спасателям удалось эвакуировать по меньшей мере 215 человек, также были обнаружены тела семи погибших. Поисково-спасательная операция была развернута сразу после получения сигнала о крушении.

К работам привлекли подразделения береговой охраны, военно-морского флота, а также рыболовецкие суда, находившиеся поблизости. Отмечается, что погодные условия в районе аварии были благоприятными, что позволило ускорить спасение людей.

Как отмечает агентство, морские происшествия на Филиппинах происходят регулярно. Причинами таких аварий часто становятся штормы, неудовлетворительное техническое состояние судов, перегруженность и слабый контроль за соблюдением правил безопасности, особенно в удаленных провинциях архипелага.

