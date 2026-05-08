Мужчина набрал 228 килограммов за шесть лет и нашел стимул их сбросить

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Он отказался от вредных привычек ради будущего отцовства.

Мужчина экстремально похудел с 228 килограммов способ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: мужчина нашел способ сбросить 228 килограммов

Житель США Крейг Райт сумел избавиться от 50 килограммов лишнего веса за два года ради возможности стать отцом. Об этом сообщило издание Mirror.

К моменту принятия волевого решения вес 33-летнего мужчины достигал критической отметки в 228 килограммов. Основной причиной ожирения стала многолетняя зависимость от фастфуда и привычка заедать эмоциональные трудности.

Врачи-репродуктологи пояснили паре, что значительное снижение массы тела является обязательным условием для успешного зачатия, что и послужило главным стимулом для трансформации.

Проблемы с весом сопровождали Райта со школьных лет, когда он стал объектом насмешек и начал искать утешение в еде. Ситуация усугубилась в юности: проработав шесть лет в сети быстрого питания, американец бесконтрольно употреблял бесплатные бургеры и картофель, особенно в ночные смены.

Его ежедневный рацион был пугающим: на завтрак он съедал гору тостов с пачкой бекона и шестью яйцами, обедал целой пиццей, а на ужин заказывал калорийные индийские блюда или кебабы.

Из-за огромного веса Райт оказался в социальной изоляции: он не мог гулять с домашним питомцем, с трудом помещался на стуле и выходил на улицу только под покровом темноты, чтобы избежать взглядов прохожих.

Ситуация изменилась после свадьбы в 2021 году, когда супруги столкнулись с бесплодием. Начав борьбу за здоровье, Крейг Райт полностью пересмотрел свое питание и включил в график физические нагрузки. Сначала он заставлял себя просто выходить на прогулки с собакой, а спустя полгода регулярных тренировок уже мог преодолевать дистанцию в пять километров без остановки.

«Я стал меньше есть и больше двигаться. Теперь я не чувствую себя на дне жизни 24 часа в сутки семь дней в неделю», — поделился мужчина своими успехами.

По его словам, после похудения на 50 килограммов медицинские прогнозы относительно будущего отцовства стали гораздо более оптимистичными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Бешеные невесты и безответственные матери: стюардесса раскрыла, что происходит на борту самолета
20:20
Мифы о пользе овсянки: врачи предупредили о скрытых угрозах для здоровья
20:16
Путин назвал терактом удар Киева по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону
20:10
Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей
20:04
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
20:00
Сырный перекус: как молочный продукт помогает быстрее заснуть

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео