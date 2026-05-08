Президент Узбекистана прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

Светлана Стофорандова
Самолет с Шавкатом Мирзиёевым приземлился в столице.

Президенты каких стран приедут в Россию на День Победы

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

День Победы 9 Мая

В преддверии Дня Победы с рабочим визитом в Россию прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Самолет с главой государства приземлился в Москве.

«Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также в столицу прибыли лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, Абхазии Бадра Гунба, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим  и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в праздничных мероприятиях по случаю 9 Мая также ожидается участие лидеров Казахстана, Белоруссии, Южной Осетии и Республики Сербской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в этом году Россия не рассылала официальных приглашений, но многие зарубежные лидеры лично выразили желание посетить торжество. Ушаков также отметил, что прямо в день торжества российский лидер Владимир Путин проведет встречи с иностранными коллегами.

