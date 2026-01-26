Мужчина уволил сотрудницу клининга за отказ найти 100 пластиковых уток

В Британии мужчина уволил уборщицу за отказ найти 100 пластиковых уток

В Великобритании мужчина решил оригинальным способом проконтролировать работу клининговой службы. Он спрятал в разных уголках своей квартиры ровно 100 маленьких пластиковых уточек. Однако уборщица не захотела их искать, из-за чего контракт с ней работодатель разорвал. Об этом сообщило издание The Sun.

Мужчина намеренно выбрал для игрушек труднодоступные и незаметные места. Он превратил обычное жилое помещение в пространство для своеобразного квеста. Владелец недвижимости оставил для сотрудницы записку, в которой изложил суть задания. Во время проведения генеральной уборки она должна была найти все фигурки. Британец рассчитывал получить подтверждение того, что женщина заглянула в каждый угол и протерла пыль абсолютно везде.

Однако подобный подход к проверке качества услуг обернулся скандалом и немедленным увольнением работницы. Из сотни спрятанных «ревизоров» женщина смогла обнаружить только 76 штук. Столкнувшись с таким специфическим требованием, она не стала продолжать сотрудничество с требовательным клиентом.

«Я нашла 76 и отправила клиенту письмо, объяснив, что у меня просто нет времени на игры, я пришла работать. Если он не доверяет, что я хорошо справлюсь, пусть найдет кого-то другого или сам это сделает, если у него есть время», — заявила сотрудница клининговой фирмы.

Женщина подчеркнула, что подобные розыгрыши неуместны и оскорбительны по отношению к персоналу.

Реакция хозяина квартиры на отказ продолжать работу оказалась еще более циничной. Британец не стал извиняться за поступок и легко принял решение уборщицы уйти. Он заявил, что намерен подыскать себе другого специалиста, который будет безупречно наводить чистоту. Также новый сотрудник должен обладать чувством юмора, чтобы справляться с подобными «шутками».

Большинство комментаторов в интернете встали на сторону женщины, посчитав поведение заказчика высокомерным и неуважительным. Люди отметили, что превращение чужой работы в цирковое представление является признаком дурного тона и непонимания профессиональной этики.

