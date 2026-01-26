«Празднуем любовь»: пенсионер с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой

В США 77-летний мужчина с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой

В США 77-летний Майкл О’Рейли, страдающий болезнью Альцгеймера, повторно женился на своей супруге Линде Фельдман. Торжество прошло в специализированном центре по уходу за пожилыми людьми. Об этом сообщил портал Berkeleyside.

Свадьба состоялась после того, как мужчина забыл о 38 годах совместной жизни и сделал возлюбленной новое предложение. Церемония в пансионате The Ivy собрала десятки гостей. Трогательный момент супруги разделились с родственниками и друзьями. В конце церемонии пара обменялась клятвами и поцелуями под аплодисменты присутствующих.

«Мы празднуем любовь, несмотря на когнитивные нарушения», — заявил директор центра по уходу за памятью Аарон Коэн.

На повторной свадьбе украсили белым и золотым декором, а приглашенный музыкант играл мелодии их молодости. Дочь Майкла и Линды выступила в роли распорядителя церемонии. Она отметила, что несмотря на потерю памяти, чувства ее отца к жене остаются неизменными.

Супруги познакомились 40 лет назад, когда оба работали государственными защитниками в округе Аламеда. Линда долго не соглашалась на брак из-за личных проблем, но в 1987 году они официально поженились.

Майкл, чей разум затуманила болезнь, снова предложил ей стать его женой в прошлом году, на что 78-летняя Линда, не раздумывая, ответила согласием.

Болезнь О’Рейли диагностировали еще семь лет назад. И хотя он часто теряет связь с реальностью, при виде Линды его лицо всегда озаряется улыбкой.

Сама супруга призналась, что подготовка к празднику стала для нее редким моментом радости в череде тяжелых будней. Она хотела показать окружающим, что даже при деменции люди способны сохранять глубокую эмоциональную привязанность к своим близким.

