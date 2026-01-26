«Празднуем любовь»: пенсионер с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

И хотя он часто теряет связь с реальностью, при виде супруги его лицо всегда озаряется улыбкой.

Каково жить с человеком с болезнью Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США 77-летний мужчина с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой

В США 77-летний Майкл О’Рейли, страдающий болезнью Альцгеймера, повторно женился на своей супруге Линде Фельдман. Торжество прошло в специализированном центре по уходу за пожилыми людьми. Об этом сообщил портал Berkeleyside.

Свадьба состоялась после того, как мужчина забыл о 38 годах совместной жизни и сделал возлюбленной новое предложение. Церемония в пансионате The Ivy собрала десятки гостей. Трогательный момент супруги разделились с родственниками и друзьями. В конце церемонии пара обменялась клятвами и поцелуями под аплодисменты присутствующих.

«Мы празднуем любовь, несмотря на когнитивные нарушения», — заявил директор центра по уходу за памятью Аарон Коэн.

На повторной свадьбе украсили белым и золотым декором, а приглашенный музыкант играл мелодии их молодости. Дочь Майкла и Линды выступила в роли распорядителя церемонии. Она отметила, что несмотря на потерю памяти, чувства ее отца к жене остаются неизменными.

Супруги познакомились 40 лет назад, когда оба работали государственными защитниками в округе Аламеда. Линда долго не соглашалась на брак из-за личных проблем, но в 1987 году они официально поженились.

Майкл, чей разум затуманила болезнь, снова предложил ей стать его женой в прошлом году, на что 78-летняя Линда, не раздумывая, ответила согласием.

Болезнь О’Рейли диагностировали еще семь лет назад. И хотя он часто теряет связь с реальностью, при виде Линды его лицо всегда озаряется улыбкой.

Сама супруга призналась, что подготовка к празднику стала для нее редким моментом радости в череде тяжелых будней. Она хотела показать окружающим, что даже при деменции люди способны сохранять глубокую эмоциональную привязанность к своим близким.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
В РФ закрыли две сотни сайтов по продаже нелегальных БАДов
10:20
«Попрощайтесь с семьями»: в Иране дали совет американским военным
10:00
«Празднуем любовь»: пенсионер с болезнью Альцгеймера снова сыграл свадьбу с женой
9:41
Боевики «Азова*» сдались в плен российским военным под Димитровом
9:23
Секс до брака и много половых партнеров: названы самые распутные страны мира
9:05
Мужчина уволил сотрудницу клининга за отказ найти 100 пластиковых уток

Сейчас читают

Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля
Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
Чем опасна ваша любимая помада: яд накапливается внутри организма годами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026