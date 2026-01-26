Российские ученые нашли у жителей Кавказа особый «высотный» ген

Особая смелость, неравнодушие и горячая кровь всегда отличали жителей Кавказа. Но теперь поводов для гордости стало еще больше. Сенсационное открытие сделали российские ученые. Они нашли уникальный ген, который есть только в высокогорных регионах нашей страны.

От чего способна защитить такая генетическа «броня» — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Подножье Эльбруса — высота 3,5 тысячи метров. У туристов легкое головокружение, учащенный пульс и нехватка воздуха. У местных жителей — обычный день. Почему одни задыхаются, а другие легко адаптируются? Ученые считают — дело не в тренировках, а в ДНК. Исследователи утверждают: у кавказских народов есть особые генетические «настройки».

«Ген, который отвечает за реакцию клеток на кислородное голодание, раньше находили только у тибетцев и жителей Анд. Теперь ученые обнаружили новый, кавказский вариант. Вот мы приехали сюда только что, высота здесь более 2000 метров. Я бегу в горку и говорю, даже не задыхаюсь. Возможно потому, что я дагестанец, так по крайней мере считают ученые», — отметил корреспондент.

Российские ученые провели исследования и выяснили, что у народов Кавказа есть уникальные генетические изменения, которые защищают организм от кислородного голодания.

«Около 400 образцов ДНК. В этих наших работах мы исследовали ДНК таких популяций народов, как чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и армяне», — рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий Мурат Джаубермезов.

Исследование провели специалисты Уфимского университета науки и технологий совместно с Институтом РАН. Они сравнили ДНК жителей высокогорных и предгорных районов Кавказа и нашли следы эволюционного отбора — участки генома, которые тысячелетиями оттачивались именно для жизни в горах.

— Вы кавказец?

—Да.

—Провели исследование и говорите, что кавказцы уникальны. Не сомнительно ли?

—Во-первых, нужно понимать, что уникальный — это не значит лучше. Так как на протяжении тысячи лет кавказцы живут в этом регионе, они адаптировались. Адаптировались не только физиологически, они успели адаптироваться и генетически.

Ученые только сделали открытие, а на Кавказе об этом знали всегда. Экспертным мнением с нами поделился Абдулхалим Ольмезов. Он 23 года проработал спасателем на Эльбрусе, дважды поднимался на Эверест и лично видел, как люди из разных стран переносят высоту. Его выводы не из научных отчетов, а из десятков экспедиций и спасательных операций.

«Я работал и с французами, и с австрийцами, и с немцами. Американцы много бывали. Я думаю, что они все очень подготовленные. Я считаю, что самые слабые это бывают Сингапур, Малайзия, Индонезия», — рассказал президент Федерации альпинизма, скалолазания и горного туризма КБР Абдулахим Ольмезов, дважды покоривший Эверест.

Гипоксия — это не абстрактный научный термин. В горах у людей иногда сильно падает сатурация, организм начинает работать на износ.

Высокогорные спасатели МЧС убеждены: все зависит от места жительства и натренированности. К примеру, акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус проходят все: и кавказцы, и сибиряки, и поволжцы.

«Между народами разницы нету, это зависит от того, где человек проживает. Чем больше ты ходишь, набираешь высоту, тем лучше у тебя акклиматизация, тем легче тебе будет восходить на гору», — сказал спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Моллаев.

Не все верят в генетические изменения жителей Кавказа. Опытные альпинисты считают, что в горах важнее опыт, а не происхождение.

Открытие российских ученых может изменить подход к лечению болезней легких и сердца. Исследователи уже доказали и написали научную статью о том, что кавказский ген высоты существует. Теперь в лабораториях планируют увеличить выборку ДНК и начать изучать алтайское и уральское население. Ведь и там могут быть уникальные эволюционные изменения ДНК.

