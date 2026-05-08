Кофеин для микрофлоры: как бодрящий напиток улучшает состояние кишечника

Дарья Орлова
Популярный утренний ритуал помогает поддерживать разнообразие бактерий в организме.

El Confidencial: регулярное употребление кофе улучшает состояние кишечника

Любители кофе обладают более насыщенным и здоровым микробиомом кишечника по сравнению с теми, кто игнорирует этот напиток. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на заявление известного эпидемиолога Тима Спектора.

Согласно данным эксперта, регулярное употребление кофе способствует росту численности полезных микроорганизмов, которые играют ключевую роль в поддержании жизнедеятельности человека.

Специалист подчеркнул, что общее самочувствие, качество обмена веществ и эффективность работы иммунной системы напрямую коррелируют с состоянием желудочно-кишечного тракта, на который благотворно влияет данный продукт.

При этом Тим Спектор акцентировал внимание на важности соблюдения меры, заявив, что обнаруженная польза не является поводом для бесконтрольного питья.

По его словам, секрет положительного воздействия на организм кроется в умеренном потреблении. Врач отдельно отметил, что осторожность следует проявлять людям, страдающим от хронических патологий или обладающим повышенной чувствительностью к компонентам кофеина.

Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты в области питания. В частности, диетолог Антон Поляков ранее советовал ограничиваться одной или двумя чашками кофе в течение дня, чтобы не навредить здоровью. Таким образом, напиток может выступать в роли пробиотика, если соблюдать рекомендованные дозировки.

