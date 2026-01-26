Суд вынес приговор создателям экстремистского Telegram-канала

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Они не только призывали к незаконной деятельности, но и сообщали о ложном минировании гражданских объектов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Создателям экстремистского Telegram-канала суд дал до семи лет заключения

Суд вынес приговор двум создателям и администраторам Telegram-канала с экстремистским контентом. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Вступил в силу приговор второго Западного окружного военного суда в отношении двух россиян: Максима Лазуткина 2003 года рождения и Максима Письменского, который родился в 2006 году.

«Установлено, что фигурантами был создан и администрировался канал в мессенджере Telegram, в котором размещались призывы к массовым вооруженным нападениям на иностранных граждан и совершению физической расправы в отношении сотрудников органов исполнительной власти Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, они через электронную почту отправляли сообщения с ложной информацией о минировании объектов гражданской инфраструктуры.

Лазуткина приговорили к семи годам лишения свободы, а Письменский пробудет в заключении два с половиной года. Оба злоумышленника будут отбывать наказание в колонии общего режима.

При задержании у обоих мужчин обнаружили и изъяли гаджеты, содержащие экстремистские материалы. Возбудили уголовное дело по статьям УК о публичных призывы к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделений полиции Уфы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Больше не прикован к постели: Михаэль Шумахер начал передвигаться на коляске
12:04
Контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе
11:53
«Отстаиваем свои интересы»: Песков о позиции России на переговорах по Украине
11:50
Скалолаз на Тайване забрался на небоскреб высотой в 509 метров без страховки
11:39
До -20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
11:28
С последствиями снежной бури в США столкнулись более 200 миллионов человек

Сейчас читают

Секс до брака и много половых партнеров: названы самые распутные страны мира
Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля
Чем опасна ваша любимая помада: яд накапливается внутри организма годами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026