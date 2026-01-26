Суд вынес приговор создателям экстремистского Telegram-канала

Создателям экстремистского Telegram-канала суд дал до семи лет заключения

Суд вынес приговор двум создателям и администраторам Telegram-канала с экстремистским контентом. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Вступил в силу приговор второго Западного окружного военного суда в отношении двух россиян: Максима Лазуткина 2003 года рождения и Максима Письменского, который родился в 2006 году.

«Установлено, что фигурантами был создан и администрировался канал в мессенджере Telegram, в котором размещались призывы к массовым вооруженным нападениям на иностранных граждан и совершению физической расправы в отношении сотрудников органов исполнительной власти Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, они через электронную почту отправляли сообщения с ложной информацией о минировании объектов гражданской инфраструктуры.

Лазуткина приговорили к семи годам лишения свободы, а Письменский пробудет в заключении два с половиной года. Оба злоумышленника будут отбывать наказание в колонии общего режима.

При задержании у обоих мужчин обнаружили и изъяли гаджеты, содержащие экстремистские материалы. Возбудили уголовное дело по статьям УК о публичных призывы к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности.

