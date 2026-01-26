Филиппинский политик выжил после попытки убийства с помощью гранатомета

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Это уже третье покушение, из которого политик вышел невредимым.

Фото: www.globallookpress.com/Theint Mon Soe

Sunstar: филиппинский политик выжил после попытки убийства из гранатомета

Глава филиппинского муниципалитета Шарифа Агуак Дату Акмад Митра Ампатуан-старший пережил вооруженное нападение. Об этом сообщило издание Sunstar.

Засада была устроена около 6:30 утра в провинции Магинданао-дель-Сур, когда мэр возвращался домой с местного рынка. Его бронированный внедорожник был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и автоматов.

На записях камер видеонаблюдения, полученных следствием, видно, как вооруженные люди выходят из припаркованного минивэна и открывают огонь по автомобилю мэра. Несмотря на прямое попадание снаряда и интенсивный обстрел, Ампатуан не получил ранений. Двое сотрудников его службы безопасности были ранены и доставлены в медицинское учреждение.

После нападения объединенные силы полиции и армии начали операцию по преследованию подозреваемых, которые скрылись на минивэне. В ходе погони между нападавшими и силовиками произошла перестрелка.

В результате краткого боестолкновения трое боевиков убиты. Использованный ими автомобиль обнаружили на месте.

Полиция продолжает устанавливать личности нападавших и мотивы преступления. Следователи рассматривают несколько версий, включая политическое соперничество и клановые конфликты, которые на протяжении многих лет влияют на уровень безопасности в регионе Магинданао-дель-Сур.

По данным властей, это уже третье покушение на политика за последние годы.

Мэр является представителем влиятельного клана Ампатуан, связанного с резней в Магинданао в 2009 году — самым масштабным актом политического насилия в истории Филиппин.

В полиции уточнили, что создадут специальную следственную группу для сбора криминалистических доказательств, анализа изъятого оружия и установления всей цепочки причастных к атаке.

Также региональному управлению полиции поручили усилить меры по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и увеличить присутствие силовиков в районе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

