Филиппинский политик выжил после попытки убийства с помощью гранатомета
Это уже третье покушение, из которого политик вышел невредимым.
Фото: www.globallookpress.com/Theint Mon Soe
Sunstar: филиппинский политик выжил после попытки убийства из гранатомета
Глава филиппинского муниципалитета Шарифа Агуак Дату Акмад Митра Ампатуан-старший пережил вооруженное нападение. Об этом сообщило издание Sunstar.
Засада была устроена около 6:30 утра в провинции Магинданао-дель-Сур, когда мэр возвращался домой с местного рынка. Его бронированный внедорожник был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и автоматов.
На записях камер видеонаблюдения, полученных следствием, видно, как вооруженные люди выходят из припаркованного минивэна и открывают огонь по автомобилю мэра. Несмотря на прямое попадание снаряда и интенсивный обстрел, Ампатуан не получил ранений. Двое сотрудников его службы безопасности были ранены и доставлены в медицинское учреждение.
После нападения объединенные силы полиции и армии начали операцию по преследованию подозреваемых, которые скрылись на минивэне. В ходе погони между нападавшими и силовиками произошла перестрелка.
В результате краткого боестолкновения трое боевиков убиты. Использованный ими автомобиль обнаружили на месте.
Полиция продолжает устанавливать личности нападавших и мотивы преступления. Следователи рассматривают несколько версий, включая политическое соперничество и клановые конфликты, которые на протяжении многих лет влияют на уровень безопасности в регионе Магинданао-дель-Сур.
По данным властей, это уже третье покушение на политика за последние годы.
Мэр является представителем влиятельного клана Ампатуан, связанного с резней в Магинданао в 2009 году — самым масштабным актом политического насилия в истории Филиппин.
В полиции уточнили, что создадут специальную следственную группу для сбора криминалистических доказательств, анализа изъятого оружия и установления всей цепочки причастных к атаке.
Также региональному управлению полиции поручили усилить меры по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и увеличить присутствие силовиков в районе.
