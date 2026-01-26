Большинство европейцев считают, что демократия в их странах деградирует

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Социологи зафиксировали устойчивый пессимизм в оценках политической реальности.

Что европейцы думают о власти в своей стране

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Politico: 70% европейцев недовольны демократией в их странах

Большая часть жителей Европы убеждена, что демократическая система в их странах переживает спад и вряд ли восстановится в обозримой перспективе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного консалтинговой компанией FGS Global.

Полученные данные демонстрируют устойчиво пессимистичный настрой европейского общества. Около 76% опрошенных заявили, что считают демократию в своей стране ослабевающей. Почти две трети респондентов полагают, что наиболее благополучный период уже остался в прошлом, а 77% выразили опасение, что следующему поколению жить будет труднее, чем нынешнему.

Как отмечается в материале, особенно мрачные оценки будущего характерны для государств Западной и Центральной Европы. В ряде стран уровень недовольства оказался максимально высоким. Так, во Франции 79% участников опроса считают, что страна движется в неверном направлении. В Бельгии аналогичного мнения придерживаются 74% респондентов, а в Венгрии и Словакии — по 73%.

Авторы исследования подчеркивают, что подобные настроения создают серьезный вызов для действующих властей.

«Результаты опроса — плохая новость для большинства правительств, поскольку они выявляют низкий уровень доверия населения к политическим системам и скептицизм в отношении их способности эффективно функционировать», — говорится в публикации.

Опрос проводился в ноябре 2025 года и охватил более 11 тысяч человек в 23 странах — членах Европейского союза. В каждом государстве участие приняли не менее 500 респондентов, а статистическая погрешность исследования составила 4,4 процентного пункта.

На фоне общеевропейского скепсиса схожие тенденции фиксируются и на национальном уровне. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на исследование института INSA сообщала, что поддержка правящей коалиции в Германии продолжает снижаться и на данный момент составляет около 38%.

Аналитики отмечают, что совокупность этих данных указывает на углубляющийся кризис доверия между обществом и политическими элитами в Европе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Ни руки, ни сердца: почему мужчина не зовет замуж — на это есть 8 причин
18:06
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
17:57
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
17:42
В Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб
17:39
Легко спутать с гриппом: как вирус Нипах может попасть в Россию
17:20
Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Музыкант, который не слышит»: Максим Фадеев рассказал, как лишился слуха
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026