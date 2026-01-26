Большинство европейцев считают, что демократия в их странах деградирует

Politico: 70% европейцев недовольны демократией в их странах

Большая часть жителей Европы убеждена, что демократическая система в их странах переживает спад и вряд ли восстановится в обозримой перспективе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного консалтинговой компанией FGS Global.

Полученные данные демонстрируют устойчиво пессимистичный настрой европейского общества. Около 76% опрошенных заявили, что считают демократию в своей стране ослабевающей. Почти две трети респондентов полагают, что наиболее благополучный период уже остался в прошлом, а 77% выразили опасение, что следующему поколению жить будет труднее, чем нынешнему.

Как отмечается в материале, особенно мрачные оценки будущего характерны для государств Западной и Центральной Европы. В ряде стран уровень недовольства оказался максимально высоким. Так, во Франции 79% участников опроса считают, что страна движется в неверном направлении. В Бельгии аналогичного мнения придерживаются 74% респондентов, а в Венгрии и Словакии — по 73%.

Авторы исследования подчеркивают, что подобные настроения создают серьезный вызов для действующих властей.

«Результаты опроса — плохая новость для большинства правительств, поскольку они выявляют низкий уровень доверия населения к политическим системам и скептицизм в отношении их способности эффективно функционировать», — говорится в публикации.

Опрос проводился в ноябре 2025 года и охватил более 11 тысяч человек в 23 странах — членах Европейского союза. В каждом государстве участие приняли не менее 500 респондентов, а статистическая погрешность исследования составила 4,4 процентного пункта.

На фоне общеевропейского скепсиса схожие тенденции фиксируются и на национальном уровне. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на исследование института INSA сообщала, что поддержка правящей коалиции в Германии продолжает снижаться и на данный момент составляет около 38%.

Аналитики отмечают, что совокупность этих данных указывает на углубляющийся кризис доверия между обществом и политическими элитами в Европе.

