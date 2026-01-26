В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

В московском районе Бирюлево местный житель открыл огонь по легковому автомобилю, который пытался выехать со двора. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел на 6-й Радиальной улице. По предварительным данным, 32-летний мужчина находился за рулем транспортного средства, когда его путь преградил неизвестный пешеход. Из-за возникших разногласий злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону машины, в результате чего иномарка получила механические повреждения.

На видеозаписях, предоставленных правоохранительными органами, зафиксирован конфликт. Водитель пытался покинуть заснеженный двор, однако агрессивный прохожий изо всех сил препятствовал этому. Вскоре он выхватил пистолет и открыл стрельбу.

Когда автомобилист попытался уехать, нападавший бросился в погоню и начал наносить удары по кузову. В результате на дверях и капоте транспортного средства остались не только следы от пуль, но и вмятины.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали дебошира и изъяли у него оружие, которое будет направлено на экспертизу. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

