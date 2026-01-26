В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Конфликт между водителем и прохожим закончился уголовным делом.

В Бирюлеве мужчина открыл стрельбу по машине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском районе Бирюлево местный житель открыл огонь по легковому автомобилю, который пытался выехать со двора. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел на 6-й Радиальной улице. По предварительным данным, 32-летний мужчина находился за рулем транспортного средства, когда его путь преградил неизвестный пешеход. Из-за возникших разногласий злоумышленник достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону машины, в результате чего иномарка получила механические повреждения.

На видеозаписях, предоставленных правоохранительными органами, зафиксирован конфликт. Водитель пытался покинуть заснеженный двор, однако агрессивный прохожий изо всех сил препятствовал этому. Вскоре он выхватил пистолет и открыл стрельбу.

Когда автомобилист попытался уехать, нападавший бросился в погоню и начал наносить удары по кузову. В результате на дверях и капоте транспортного средства остались не только следы от пуль, но и вмятины.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали дебошира и изъяли у него оружие, которое будет направлено на экспертизу. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР
19:21
«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов
19:15
«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы
19:06
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
19:01
Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе
18:55
В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026