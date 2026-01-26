«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Интриганка из индийского штата Мадхья-Прадеш годами обманывала доверчивых кавалеров.

Женщина вышла замуж за пятерых мужчин

Фото: 5-tv.ru

Женщина вышла замуж пять раз и попала под суд

В индийском штате Мадхья-Прадеш местную жительницу приговорили к тюремному заключению за то, что она одновременно находилась в браке с пятью разными мужчинами. Об этом сообщает Dunya News.

Согласно решению судебной инстанции, женщина по имени Хасина признана виновной в многомужестве, поскольку она официально оформляла отношения с новыми избранниками, не утруждая себя расторжением предыдущих союзов. В качестве наказания индианка получила два года лишения свободы. Кроме того, ей предстоит выплатить денежный штраф в размере двух тысяч индийских рупий, что примерно эквивалентно аналогичной сумме в российских рублях.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подсудимая действовала по четко выверенной схеме. Она специально выбирала в качестве жертв одиноких и небогатых мужчин, надеясь со временем полностью завладеть их скромным имуществом. Один из обманутых супругов в своих показаниях отметил, что стал для женщины пятым мужем, абсолютно не подозревая о существовании других кавалеров в ее жизни. По версии следствия, Хасина не только обкрадывала своих партнеров, но и применяла к ним физическую силу, а также оказывала серьезное психологическое давление, чтобы скорее достичь корыстных целей.

Судья Мегха Агравал, занимавшаяся рассмотрением данного дела, подчеркнула, что преступления носили системный и тщательно спланированный характер. Как оказалось, в махинациях предприимчивой Хасине активно помогали ее ближайшие родственники — зятья и дочери. Цепочка обманов прервалась только тогда, когда один из супругов заподозрил неладное и обратился с официальным заявлением в правоохранительные органы. До этого момента многомужнице удавалось успешно скрывать свои многочисленные свадьбы от других законных мужей.

