Скверный характер или влияние отношений? Что разрушает женщину в браке

Психолог Решетов: причина несчастного брака — неверный выбор партнера

Причиной разрушенного брака может быть не скверный характер женщины, а неверный выбор партнера. Об этом рассказал психолог и кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального Института практической психологии Павел Решетов для 5-tv.ru.

Специалист обратил внимание на то, что часто люди называют капризностью в женщине. На самом деле это следствие ее жизненного опыта. Скорее всего, в детском возрасте такая женщина недополучила любовь, и ее потребности остались не закрытыми.

«Возможно, были где-то обманы, недоверие. Возможно, было проявление жестокого обращения к девочке. Возможно, ее где-то оставляли. Возможно, родители внушали ей, что она какая-то не такая, она какая-то ущербная. Естественно, все это приводит к тому, что формируется определенная модель поведения, в которой женщина должна выживать, подстраиваться», — говорит Решетов.

Другими словами, тот самый «скверный характер» — это реакция на нехватку любви, заботы и внимания.

«На самом деле ей хочется любви, внимания, заботы. Но она не может это выразить словами, она не может рассказать об этом. Или, еще хуже, она выбирает мужчин, что чаще случается, они выбирают тех, кто не может дать ей любовь. Они опять создают те же ситуации, знакомые ей с детства. Они где-то оставляют, где-то бросают, обманывают. Но главное, не дают тепла и любви», — объясняет Решетов.

В итоге женщина не закрывает свои потребности и начинает раздражаться. Она может начать проявлять свои не самые лучшие качества через агрессию, нападение, манипуляцию, иногда убегая от чего-то.

«Людям кажется, что она ведет себя, потому что она такая скверная. Но скверный характер — это результат, как правило, воспитания, формирования определенных реакций, опыта, который она берет у своей мамы. И, естественно, вот это все в совокупности выдает такую модель», — добавляет он.

Что же с этим делать? Прежде всего, надо закрывать потребности. Но для этого важно разобраться в себе и понять, что ей самой нужно.

«Ей нужна любовь, ей нужна стабильность, ей нужно ощущение того, что ее не бросят, что она чувствует себя умницей, красавицей. И это позволит ей по-другому воспринимать ситуацию. Но главное, она должна это принять, и тогда с этим можно работать», — говорит психолог.

Кроме того, женщина должна начать говорить о том, что ей важно. Не скрывать это, не думать, что мужчина догадается об этом телепатически.

«Нужно говорить, говорить и говорить. И тогда есть шанс, что мужчина услышит. Ну, а если он не услышит, то задайте себе вопрос: а с тем ли я мужчиной рядом? Действительно ли результат нашего общения — это скверный характер, или все-таки это не тот мужчина, который не хочет закрыть потребности женщины и сделать ее счастливой?» — рассуждает специалист.

Счастье — это то, что мы должны сами чувствовать внутри себя. Другой человек может сделать наш мир счастливее, но он этого не делает. Это очень важно осознать, понять и принять, отмечает Решетов.

Человек сам творит свое счастье, в том числе поведение, окружение и свои достижения. Другие должны радовать нас, создавать наш мир, укреплять его тем, что они делают его счастливее, лучше.

«Женщину делает несчастной в браке и разрушает ее незакрытые потребности неумелая реакция на свои потребности и неумение транслировать, что ей важно», — заключает психолог.

Если женщина не готова принимать настоящую любовь в свою жизнь, это становится самым разрушающим фактором.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить измену и нужно ли это делать. Неправильно сделанный выбор партнера может легко разрушить семью. Страдать от этого будут и мужчина, и женщина, и их дети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.